Rai Way: Roberto Cecatto confermato amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Rai Way ha confermato Roberto Cecatto amministratore delegato e ha nominato i membri dei comitati Controllo e Rischi e per la Sostenibilità e Remunerazione e Nomine, rafforzando la governance aziendale.

Il consiglio di amministrazione di Rai Way ha ufficialmente confermato Roberto Cecatto nel ruolo di amministratore delegato , rafforzando la leadership aziendale in un momento cruciale per lo sviluppo e la trasformazione della società.

Cecatto, che ricopre già la carica di direttore generale, continuerà a guidare Rai Way verso nuove sfide e opportunità nel panorama dei media e delle telecomunicazioni italiane. La decisione del consiglio sottolinea la fiducia nelle capacità manageriali di Cecatto e nella sua visione strategica per il futuro dell'azienda, che opera in un settore in rapida evoluzione caratterizzato da una crescente competizione e da nuove tecnologie disruptive.

La conferma arriva dopo un'attenta valutazione delle performance aziendali e delle prospettive di crescita, tenendo conto delle dinamiche del mercato e delle esigenze degli stakeholder. Rai Way, in quanto società del gruppo Rai dedicata alla gestione e alla distribuzione delle infrastrutture di trasmissione, riveste un ruolo fondamentale nel garantire l'accesso all'informazione e all'intrattenimento a tutti i cittadini italiani. La stabilità della leadership è quindi un elemento essenziale per assicurare la continuità operativa e la capacità di innovazione dell'azienda.

Parallelamente alla conferma di Cecatto, il consiglio di amministrazione ha compiuto importanti passi avanti nella strutturazione degli organi di controllo e di governance aziendale. Sono stati infatti nominati i membri dei comitati Controllo e Rischi e per la Sostenibilità, che assume anche le funzioni di Comitato Parti Correlate, e Remunerazione e Nomine. Entrambi i comitati sono composti esclusivamente da amministratori indipendenti, a garanzia della massima trasparenza e obiettività nel processo decisionale.

Il Comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità, presieduto da Gian Luca Petrillo, vedrà la partecipazione di Greta Tellarini e Maria Cristina Vismara. Questo comitato avrà il compito di vigilare sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, sulla gestione dei rischi aziendali e sull'implementazione di politiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Il Comitato Remunerazione e Nomine, guidato da Barbara Morgante, sarà composto da Romano Ciccone e Salvatore Sardo.

Questo comitato si occuperà di definire le politiche di remunerazione dei dirigenti e degli amministratori, nonché di gestire i processi di selezione e nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione. La costituzione di questi comitati indipendenti rappresenta un segnale forte dell'impegno di Rai Way verso una governance aziendale solida e responsabile, in linea con le migliori pratiche internazionali.

Infine, il consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale, ha confermato Adalberto Pellegrino nell'incarico di dirigente preposto ai documenti contabili della società. Questa conferma, valida fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, sottolinea l'importanza di garantire la corretta tenuta della contabilità aziendale e la trasparenza delle informazioni finanziarie.

Pellegrino, forte della sua esperienza e competenza, continuerà a svolgere un ruolo chiave nel garantire la conformità alle normative contabili e fiscali, nonché nel fornire informazioni accurate e tempestive agli stakeholder. La stabilità di questa figura chiave è fondamentale per assicurare la credibilità e l'affidabilità delle informazioni finanziarie di Rai Way, elementi essenziali per attrarre investitori e mantenere la fiducia del mercato.

La decisione del consiglio di amministrazione riflette l'attenzione costante di Rai Way verso la qualità della governance e la trasparenza delle operazioni, elementi imprescindibili per il successo a lungo termine dell'azienda. L'insieme di queste nomine e conferme testimonia l'impegno di Rai Way verso una gestione aziendale efficiente, responsabile e orientata alla creazione di valore per tutti gli stakeholder





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