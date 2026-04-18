Raid notturno a Montebelluna: bottino ingente dall'oreficeria Stroili Oro al Centro Luna

Profondo shock e preoccupazione a Montebelluna dopo un audace furto nella notte. L'oreficeria Stroili Oro del Centro Luna è stata presa di mira da professionisti che, nonostante l'allarme e l'intervento delle forze dell'ordine, sono riusciti a sottrarre un considerevole bottino. Indagini in corso con la visione delle telecamere per identificare i malviventi.

Nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte, l'oreficeria Stroili Oro , situata all'interno del Centro Luna di Montebelluna , è stata oggetto di un audace raid. L'operazione, meticolosamente pianificata, ha inferto un duro colpo all'attività commerciale, costringendola a rimanere chiusa per l'intera giornata di ieri.

Le ragioni della chiusura erano duplici: da un lato, la necessità di effettuare un inventario completo per stimare l'ingente quantità di refurtiva asportata, con una perdita economica che si presume ammonti a diverse migliaia di euro; dall'altro, il ripristino della serranda, danneggiata in modo significativo durante l'effrazione. Le indagini sono già in corso, con la visione delle telecamere di sorveglianza presenti sia all'interno del centro commerciale che quelle pubbliche, nel tentativo di identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Nonostante l'intervento rapido dell'allarme e delle forze dell'ordine, i malviventi sono riusciti a sottrarre un bottino considerevole, lasciando dietro di sé un quadro di disastro, con porte d'ingresso spalancate, serrande distrutte e un'atmosfera di palpabile paura che aleggiava nel centro. La tensione era chiaramente percepibile sia all'interno che all'esterno del negozio colpito. Michele Toaldo, presidente del consiglio comunale e lavoratore presso la Coop nello stesso centro, è stato tra i primi a raccogliere le testimonianze dei vigilantes la mattina seguente. Secondo il suo racconto, attorno a mezzanotte e mezza, i malviventi sono riusciti a neutralizzare i sensori d'allarme all'ingresso del centro, accedendo così alla galleria. Successivamente, hanno proceduto a fresare la serranda dell'oreficeria, che si trova a pochi passi dall'ingresso, creando un'apertura dal basso, una sorta di piccola finestra, attraverso la quale sono penetrati. Immediatamente è scattato l'allarme del negozio, ma all'arrivo dei vigilantes, i ladri erano già in fuga. È importante sottolineare che il negozio beneficiava sia della vigilanza interna del centro commerciale sia di un proprio sistema di sicurezza, misure che si sono rivelate insufficienti a prevenire il furto. La chiusura odierna del negozio è stata quindi inevitabile per gestire le conseguenze dell'accaduto. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di tecnici specializzati, nella serata di ieri è stata installata una nuova serranda, mitigando almeno parzialmente i danni fisici alla struttura. Tuttavia, lo shock e la preoccupazione per l'accaduto rimangono. Toaldo ha ricordato un precedente furto subito dalla stessa gioielleria, avvenuto però in orario diurno, intorno alle 18, quando i negozi erano ancora aperti. In quell'occasione, i malviventi avevano agito con audacia, mettendo a terra due persone sulle porte automatiche. Non è la prima volta che il Centro Luna si trova ad affrontare problematiche legate all'ordine pubblico; in passato, si erano verificati numerosi episodi di taccheggio, motivo per cui era stata disposta un'intensificazione della presenza dei vigilantes anche durante gli orari di apertura. Toaldo ha distinto nettamente questi precedenti episodi di taccheggio, gestibili, da quella che è stata definita una vera e propria rapina, opera di professionisti altamente preparati, che hanno pianificato ogni dettaglio dell'operazione. Il sindaco Adalberto Bordin ha espresso piena solidarietà ai titolari dell'oreficeria Stroili Oro, ringraziando al contempo le Forze dell'Ordine per il loro rapido intervento. Il primo cittadino ha assicurato la massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, mettendo a disposizione tutto il supporto necessario, incluse le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, al fine di assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave atto. L'episodio ha sollevato preoccupazioni non solo per l'impatto economico diretto sul negozio, ma anche per la sicurezza percepita all'interno di un luogo frequentato da molte persone. La pianificazione e l'esecuzione del furto sembrano indicare un livello di professionalità preoccupante, suggerendo che i malviventi fossero ben informati sulla disposizione del centro e sui sistemi di sicurezza in atto. Le autorità continueranno a lavorare per fare piena luce sull'accaduto e prevenire futuri episodi simili, rafforzando le misure di vigilanza e la cooperazione tra le diverse forze in campo





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