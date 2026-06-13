Ralf Rangnick rinnova con l'Austria fino al 2028, addio al Milan confermato

La nazionale austriaca ha annunciato il rinnovo del contratto del commissario tecnico Ralf Rangnick fino agli Europei UEFA 2028. Il tecnico tedesco, corteggiato dal Milan per l'area tecnica, ha scelto di continuare il suo percorso con la ÖFB, garantendo stabilità in vista dei Mondiali FIFA 2026. L'accordo è il risultato di mesi di discussioni positive e segna un traguardo importante per il calcio austriaco.

A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, la Nazionale ha annunciato il rinnovo di contratto del commissario tecnico Ralf Rangnick . Il tecnico tedesco, che era finito nel mirino del Milan per la guida dell'area tecnica, ha scelto di continuare la sua avventura con la nazionale austriaca.

Le parti non hanno raggiunto un accordo con i rossoneri, nonostante le chiarissime richieste del manager, e così Rangnick rimarrà con la Federazione Calcistica Austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028. Il rinnovo è il risultato di diversi mesi di discussioni intense e costruttive, durante le quali sia Rangnick che il presidente della ÖFB, Josef Pröll, hanno sottolineato il reciproco rispetto, la piena intesa e la volontà di proseguire lo sviluppo positivo della squadra.

Questo accordo fornisce stabilità e chiarezza per il futuro, soprattutto alla vigilia dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Rangnick, l'Austria ha compiuto progressi eccezionali sia sportivi che organizzativi, affermandosi come squadra competitiva a livello internazionale. Il prolungamento del contratto garantirà continuità al progetto tecnico e permetterà di costruire le basi per ulteriori successi.

"Sono molto contento di poter dare questa fantastica notizia ai nostri tifosi poco prima dell'inizio dei Mondiali. È un segnale importante di unità e di obiettivi sportivi condivisi. La chiarezza raggiunta è di particolare importanza per la squadra. Un ringraziamento speciale va a Ralf Rangnick.

Il fatto che abbia scelto l'Austria e la sua squadra demonstrates quanto questo progetto sia importante per lui", ha dichiarato un portavoce. Il rinnovo arriva dopo un periodo di speculazioni sul futuro del tecnico tedesco, che aveva attirato l'interesse di diversi club. La scelta di Rangnick di restare in Austria viene vista come una forte dichiarazione di fiducia nel lavoro svolto finora e nelle prospettive della nazionale.

Questo passo garantisce che la squadra possa concentrarsi senza distrazioni sulla preparazione per i Mondiali 2026 e per la successiva campagne europea. Il comunicato ufficiale della ÖFB conferma che il contratto è stato esteso fino al 2028, coprendo quindi il ciclo di due importanti competizioni internazionali. Sotto la sua gestione, l'Austria ha ottenuto risultati significativi, tra cui la qualificazione a manifestazioni importanti e una crescita costante del gioco e dei risultati.

Il percorso di Rangnick con la nazionale ha incluso anche una rivitalizzazione del calcio giovanile e un miglioramento delle infrastrutture, elementi che sono stati citati come determinanti nella sua decisione di proseguire. La federazione ha sottolineato che la collaborazione con il tecnico tedesco è stata caratterizzata da un dialogo aperto e da una visione condivisa per il futuro.

I tifosi austriaci hanno accolto con entusiasmo la notizia, vedendo in Rangnick il pilastro di un progetto a lungo termine che punta a portare la nazionale ai vertici del calcio europeo e mondiale. Il rinnovo di contratto, quindi, non solo assicura la continuità tecnica, ma invia anche un messaggio di stabilità a tutti gli stakeholder, dai giocatori agli sponsor.

Il futuro della nazionale austriaca appare quindi ben definito, con obiettivi chiari e una guida esperta che saprà guidare la squadra nelle sfide future. La notizia è particolarmente opportuna in vista dei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti, e per i quali l'Austria sta programmando la sua preparazione. Il lavoro di Rangnick sarà cruciale per massimizzare il potenziale della rosa, che comprende talenti affermati e giovani promesse.

La federazione ha espresso ottimismo per il prosieguo del rapporto e ha ribadito l'impegno a sostenere il tecnico in ogni aspetto. In sintesi, il rinnovo di Ralf Rangnick rappresenta un passo fondamentale per consolidare i progressi degli ultimi anni e ambiziosamente guardare ai traguardi che il calcio austriaco merita. Il tecnico tedesco ha dichiarato di essere onorato di continuare questa avventura e di credere fermamente nelle capacità della squadra e dell'organizzazione.

La stabilità in panchina è un fattore chiave per il successo a lungo termine e l'Austria ora può contare su una guida fissa per i prossimi anni. Questo accordo, giunto dopo mesi di colloqui, chiude il capitolo delle voci su un possibile addio e proietta la nazionale verso un futuro ricco di opportunità. LaÖFB ha voluto ringraziare il tecnico per la fiducia e ha sottolineato che questo rinnovo è la testimonianza del buon lavoro svolto da tutti.

I tifosi ora attendono con ansia l'inizio dei Mondiali 2026, certi di avere una nazionale solida e ben diretta. Il progetto tecnico, rinnovato e rafforzato, punta a raggiungere traguardi mai ottenuti prima dalla nazionale austriaca. Il calcio austriaco, grazie a questa scelta, può guardare con rinnovato ottimismo alle sfide internazionali che lo attendono





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