L'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha sposato in seconde nozze il compagno Étienne Bousquet-Cassagneha in Francia, celebrando il proprio sì davanti a parenti e amici più stretti. La cerimonia e il successivo party sono stati immortalati dalle telecamere di Sky, che sta producendo una serie televisiva in quattro puntate interamente dedicata alla loro storia d'amore.

Ralf Schumacher si è sposato: nozze da fiction a Saint Tropez con il compagno Étienne. L'ex pilota di Formula 1 ha sposato in seconde nozze il compagno, in Francia, per celebrare il proprio sì davanti a parenti e amici più stretti.

Tre giorni di festeggiamenti iniziati sabato e che si concluderanno oggi, 1 giugno, con la pesante e inevitabile assenza del fratello maggiore Michael Schumacher, che da tredici anni conduce la sua gara più difficile dopo il gravissimo incidente sugli sci avvenuto a Méribel. Per il giorno del grande passo, Ralf ed Étienne hanno scelto un look coordinato, presentandosi entrambi con eleganti abiti blu scuro e cravatte di un delicato tono d'azzurro.

Dopo lo scambio delle promesse in municipio, la coppia e i loro invitati si sono trasferiti presso la celebre spiaggia Bouillabaisse per un primo grande ricevimento. La festa in riva al mare è proseguita fino al tramonto, regalando agli ospiti anche lo spettacolo di una serie di fuochi artificiali.

Tutta la cerimonia e il successivo party sono stati immortalati dalle telecamere di Sky, che sta producendo una serie televisiva in quattro puntate interamente dedicata alla loro storia d'amore, intitolata «Ralf & Etienne: Wir sagen Ja» («Diciamo di sì»). La scelta della Costa Azzurra non è casuale: il 50enne ex pilota e il compagno 36enne - ex candidato del Front National e attuale manager della società enologica di Schumacher - possiedono una villa di proprietà non molto distante da Saint Tropez.

Ralf Schumacher aveva rivelato pubblicamente la propria omosessualità diciannove mesi fa, dopo la fine del lungo matrimonio con l'ex moglie Cora, durato tredici anni e dal quale è nato il figlio David. In un primo momento, la reazione della donna era stata tutt'altro che serena: colpita dalla sorpresa e furiosa per quello che considerava un inganno, Cora era arrivata persino a dare fuoco al proprio abito da sposa indossato nel 2001.

Dopo la separazione, aveva chiesto pubblicamente all'ex marito di lasciarla in pace per poter «guarire», dichiarando di aver «sprecato i suoi anni migliori» al suo fianco. Con il passare del tempo, però, le tensioni sembrano essersi definitivamente placate. All'annuncio delle imminenti nozze in Costa Azzurra, Cora e il suo nuovo partner, Steven Bo Bekendam, si sono detti felici per il traguardo raggiunto da Ralf ed Étienne, inviando alla coppia un messaggio di affetto e congratulazioni proprio in occasione delle celebrazioni.

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