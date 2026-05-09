Rally del Portogallo in diretta: Toyota Motorsport in testa con Julianne Neuville alle spalle

Il Rally del Portogallo è una delle prove più difficili del programma, con condizioni climatologiche infavorevoli e superfici di corsa altamente pericolose. Hyundai ha subito una fuga significativa che ha sconvolto la classifica generale e i distacchi, favorendo Toyota Motorsport. Toyota, lider del campionato di costruttori, ha messo in sicurezza il suo vantaggio di sicurezza nella classifica generale, ma ha in mente una finale intensa, che prevede l’assegnazione anche punti extras. GP Francia, che si trova vicino alla Top Five, cerca di consolidare il suo posto nella classifica generale, mentre i piloti di altri squadre si preparano per le ultime prove di maggiore tensione.

Nella terza giornata del Rally del Portogallo, il francese sesta puro campionessa del mondo, Giuliano Neuville , è ora alle spalle di 22 secondi. Al loro seguito, la Slovacca Kristyna Pajari e l'austricco Markus Soldberg.

Toyota Motorsport, con il suo pilota del Portogallo, ha per ora assicurato il suo vantaggio di sicurezza nella classifica generale, grazie alle prove più rischiose e alle difficili condizioni meteorologiche. La fuga del Hyundai ha causato scossoni nella classifica generale e i distacchi, rendendola più agevole per i suoi avversari.

Con Toyota in testa, il leader del campionato si aspetta di giocarsi tutto in un’ultima domenica molto attesa, con la possibilità di assegnare anche punti extras agli altri concorrenti, come Citroën, assente in Portogallo. Nel frattempo, l'italiano GP Francia, che si trova all'inseguimento della Top Five, è alla ricerca di punti per consolidare il suo posto nella classifica generale





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