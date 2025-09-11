Ralph Lauren celebra il fascino senza tempo delle righe

La collezione primavera estate 2026 di Ralph Lauren non è solo un omaggio alle cabana stripes, ma un vero e proprio racconto di simbolo, simbolo perennemente reinterpretato nell\\'evoluzione della moda.

La sfilata Ralph Lauren è un omaggio alle righe, tradotte negli abiti della collezione primavera estate 2026. Ma un tempo il tessuto rigato era ritenuto “la stoffa del diavolo”: ecco perché. Camicie, abiti, pullover leggeri, persino costumi. Alla sfilata primavera estate 2026 di Ralph Lauren , che ha aperto in anticipo la New York Fashion Week, è tutta una questione di righe. O, meglio, di cabana stripes che portano alla mente la storia centenaria di un tessuto apparentemente innocuo.

Quelle adottate dal Ralph Lauren altro non sono che larghe righe orizzontali bianche e nere. Chiamate “righe da cabina” perché associate alla spensieratezza delle vacanze in spiaggia e all’estetica che ne deriva. Si tratta — non senza una motivazione — della trama dei sogni estivi, dell’eleganza rétro, dei resort lussuosi vista mare. Perché fu la marina militare francese a sdoganarle nell’Ottocento quando adottò una particolare maglia, detta chemise (camicia), con 21 righe bianche orizzontali di grandezza doppia rispetto alle 20 o 21 blu indaco. Così, esplorando le acque della Costa Azzurra, con la certezza che ogni marinaio fosse ben visibile in caso di caduta in mare, il famoso top chiamato anche Breton top, tricot rayé (maglia a righe) o marinière è stato associato alle distese di sabbia della Francia. Quindi, inevitabilmente, alla cultura del tempo libero favorita dal turismo balneare e dai primi resort nati qualche decennio dopo. La stessa Coco Chanel, negli anni ’20, consacrerà le righe dell’abbigliamento navale nel guardaroba femminile e Jean Paul Gaultier ha seguito i suoi insegnamenti, rendendole negli anni '90 la propria cifra stilistica. Tuttavia, lo stile marinière non riguardava solo la parte superiore dell'outfit. Fare vita di spiaggia e bagnarsi in mare richiedevano un abbigliamento adeguato. Sebbene fossero piuttosto ingombranti e coprenti a beneficio del comune senso del pudore, i primi costumi da bagno da donna esibivano motivi a righe in colori come il rosso e il bianco. Jean Patou, insieme a Coco Chanel, fu un altro degli stilisti che scelsero di introdurre una nota sportiva nelle proprie creazioni, rendendole più comode. Come i suoi costumi da bagno a due pezzi, che proponevano un'interpretazione particolarmente raffinata delle righe marinière. Famosi anche i costumi di Claire McCardell, che nel 1942 ne lanciò uno dalla linea convessa all'altezza dei fianchi. Un design agli antipodi del successivo monokini degli anni Sessanta: Rudi Gernreich propose addirittura una culotte a righe che lasciava il petto scoperto. Insomma, uno schiaffo al pudore del tempo. Oggi, nella collezione primavera estate 2026 di Ralph Lauren, riecheggia un’atmosfera marinara più minimalista ed elegante Cappelli di paglia a tesa larga, strisce cabana e pendenti a conchiglia color argento: tutti simboli di un’eleganza prettamente estiva e perfettamente internazionale, che vive anche in lunghe sottovesti, tessuti svolazzanti, camicie annodate, ed espadrilles. Non esistono solo le righe per il brand, ma un concetto ben più ampio di stile che va dal pareo modellato secondo il design dei pantaloni al completo da ufficio, fino agli enigmatici pantaloni harem, alla camicia “del fidanzato” – poiché over –, alle borse capienti per le giornate impegnative. Si compone davanti agli occhi un guardaroba rigorosamente tinto di bianco, nero e rosso, con l'obiettivo di incarnare il fascino contemporaneo – quanto rispettoso della sofisticatezza del passato. Così il famoso motivo viene accompagnato da capi e accessori che ne amplificano lo spirito timeless, vestendo donne intente a partire in Costa Azzurra, andare in ufficio, recarsi ad un party, intrattenersi con le amiche in un locale. Una collezione raffinata che parla a chiunque sappia farsi travolgere dall'estetica di Ralph Lauren, accompagnata con garbo dalla storia enigmatica delle cabana stripes. Eppure, non sempre le righe venivano ritenute, come in questo caso, un sofisticato motivo decorativo. Al contrario, la loro storia racconta un'evoluzione culturale fatta di stigma e, molto tempo dopo, di riappropriazione. Tant’è che l’autore francese Michel Pastoureau, storico del simbolismo in Occidente, ha deciso di incominciare il proprio saggio La stoffa del diavolo. Una storia delle righe e dei tessuti rigati (Il Nuovo Melangolo, 1993) con una frase ben precisa: «Quest’estate osa essere chic, scegli le righe». La riga è rimasta a lungo marchio di esclusione e trasgressione: ecco il perché di quell'invito ad osare. Già dal Medioevo, quando la perfezione estetica era associata al divino e di conseguenza le stoffe rigate — in qualsiasi verso esse fossero — al demonio. Proprio Pastoureau racconta di un episodio del 1310, quando un servo fu condannato a morte per aver indossato un indumento a righe. Facevano venire in mente il disordine, quindi qualcosa di irregolare da chiamare 'la stoffa del diavolo', in un mondo dominato da simmetrie simboliche e gerarchie visive





Ralph Lauren Cabana Stripes Storia Delle Righe Moda Estiva

