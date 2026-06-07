Ramaphosa annuncia azioni contro i gruppi che sfruttano le proteste anti-immigrati in Sudafrica

Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha dichiarato domenica che il governo intraprenderà azioni contro i gruppi che sfruttano le preoccupazioni della popolazione riguardo all'immigrazione clandestina per promuovere i propri interessi politici, personali e criminali. Le proteste anti-immigrati, spesso caratterizzate da violenza, stanno danneggiando l'immagine del paese. Ghana, Nigeria, Malawi e Mozambico hanno iniziato a rimpatriare alcuni dei loro cittadini coinvolti nelle proteste.

Il presidente del Sudafrica , Cyril Ramaphosa , ha dichiarato domenica che il governo intraprenderà azioni contro i gruppi che sfruttano le preoccupazioni della popolazione riguardo all'immigrazione clandestina per promuovere i propri interessi politici, personali e criminali.

Le proteste anti-immigrati, spesso caratterizzate da violenza, stanno danneggiando l'immagine del paese. Ghana, Nigeria, Malawi e Mozambico hanno iniziato a rimpatriare alcuni dei loro cittadini coinvolti nelle proteste. Il Mozambico ha riferito che cinque dei suoi cittadini sono stati uccisi. Ramaphosa ha ammonito i cittadini a non fermare le persone per strada per chiedere la loro identità e ha sottolineato che l'applicazione delle leggi sull'immigrazione è una responsabilità esclusiva dello Stato.

Gli attacchi xenofobi sono un problema ricorrente in Sudafrica, dove gli immigrati sono spesso incolpati dei problemi economici come l'alta disoccupazione e la criminalità. Tuttavia, i difensori degli immigrati affermano che tali accuse sono ingiuste e sfruttate dai politici populisti. Ramaphosa ha affermato che il governo sta adottando misure per affrontare il problema dell'immigrazione, tra cui un'applicazione più rigorosa delle normative, una revisione delle leggi e la collaborazione con altri Paesi per affrontare le cause alla radice dell'immigrazione clandestina.

Ha sottolineato i piani per le politiche, tra cui la creazione di tribunali dedicati per trattare rapidamente i casi di immigrazione, e l'aggiornamento dei documenti d'identità cartacei 'libro verde' portati dai sudafricani e dagli immigrati legali, che stanno per essere sostituiti da carte d'identità digitali biometriche più sicure





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