Ramaphosa respinge dimissioni ANC dopo calo voti 31%

Il leader dell'ANC Mahlengi Bhegu smentisce pressioni sulle dimissioni di Ramaphosa dopo il crollo al 31% nei municipali. Analisi delle critiche di Mbeki e prospettive.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa continua a guidare l' African National Congress senza affrontare pressioni per le sue dimissioni, nonostante i risultati elettorali disastrosi. Questa posizione è stata ribadita con fermezza giovedì a Johannesburg, quando il partito ha subito un crollo storico nel consenso degli elettori durante le elezioni locali della settimana precedente.

ANC smentisce rimosso leader

Il portavoce dell'African National Congress, Mahlengi Bhengu, ha dichiarato esplicitamente ai giornalisti che il presidente non si dimetterà. Queste affermazioni sono state fatte prima della riunione del Comitato esecutivo nazionale, organo decisivo per stabilire la strategia del partito per i prossimi negoziati di coalizione governativa a livello locale.

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Bhengu ha sottolineato che non esiste alcuna pressione all'interno della dirigenza collettiva del partito affinché Ramaphosa lasci la sua posizione. La smentita era necessaria per contrastare le speculazioni sorte immediatamente dopo la pubblicazione dei dati ufficiali del voto, che indicavano una sconfitta senza precedenti per il partito fondatore dell'apartheid.

Crollo storico al 31 per cento

I dati elettorali rivelano un declino inarrestabile per l'ANC. La quota di voti ottenuta nelle scorse elezioni comunali si è attestata intorno al 31 per cento. Questo risultato rappresenta un calo drastico rispetto al 46 per cento registrato nell'ultima consultazione municipale del 2021, segnando un nuovo minimo storico per la formazione politica storicamente dominante nel Paese.

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La frammentazione del voto ha avuto conseguenze immediate sulla composizione dei governi locali. In molte delle principali città del Sudafrica, tra cui Johannesburg, nessun singolo partito politico è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta. Di conseguenza, la gestione dell'amministrazione pubblica in queste aree critiche richiederà inevitabilmente la formazione di complessi accordi di coalizione tra diverse formazioni politiche.

Contesa interna e critiche di Mbeki

Mahlengi Bhengu ha definito un'invenzione i rapporti pubblicati dal sito di notizie locale TimesLive, secondo cui Ramaphosa avrebbe considerato le dimissioni dalla guida del partito dopo la pesante sconfitta. Questa smentita cerca di mettere in ombra le voci di corridoio, ma non riesce a cancellare le critiche espresse da figure di spicco all'interno dello stesso movimento.

L'ex presidente Thabo Mbeki ha attaccato Ramaphosa durante un'intervista su un podcast locale, affermando che sarebbe giusto per lui e per altri leader dell'ANC rassegnare le proprie dimissioni. Mbeki ha criticato apertamente i risultati elettorali, invitando una responsabilità politica che il attuale leadership ha finora rifiutato di accettare, riaccendendo una vecchia rivalità durata decenni.

Prossime scadenze e negoziati

La situazione politica rimane fluida mentre l'ANC si appresta a gestire le conseguenze del voto. Il Comitato esecutivo nazionale si riunirà per definire la linea da seguire nei delicati negoziati per la formazione dei governi locali. La necessità di coalizioni in città vitali come Johannesburg metterà a dura prova la capacità di adattamento del partito e la sua influenza sul panorama politico nazionale.

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La leadership di Cyril Ramaphosa al vertice dell'African National Congress è destinata a terminare nel dicembre 2027. A quella data, il presidente dovrà lasciare il posto dopo aver completato due mandati quinquennali alla guida del movimento. Tuttavia, prima di quella scadenza, il partito dovrà confrontarsi con la realtà di un elettorato sempre più frammentato e ostile alle sue politiche economiche e sociali degli ultimi anni.