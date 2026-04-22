Range Rover a Milano Design Week: Traces, un viaggio sensoriale tra memoria, materia e personalizzazione

Range Rover presenta a Milano Design Week l'installazione 'Traces', un'esperienza immersiva che celebra la storia del marchio e il servizio di personalizzazione Bespoke, esplorando i concetti di memoria, materia e istinto.

Range Rover torna a illuminare la Milano Design Week per il secondo anno consecutivo, presentando un'esperienza immersiva che celebra la storia del marchio e anticipa le sue future innovazioni.

L'installazione, intitolata Traces, situata nella suggestiva Galleria Meravigli, a due passi dal Duomo di Milano, è il risultato di una collaborazione creativa con lo studio di design londinese Storey Studio. Traces non è semplicemente una mostra, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che esplora i concetti di memoria, materia e istinto, esaltando al contempo l'eccellenza del servizio di personalizzazione Range Rover Bespoke.

L'obiettivo è quello di immergere i visitatori nella filosofia del brand, che si fonda sulla creazione di oggetti del desiderio unici e inconfondibili, grazie alle infinite possibilità offerte dalla personalizzazione su misura. L'installazione si articola in tre capitoli distinti, ciascuno progettato per coinvolgere i sensi e stimolare la riflessione. Il primo capitolo, intitolato 'Radici e Colore', presenta un film suggestivo del regista argentino Felipe Sanguinetti, noto per le sue collaborazioni con marchi prestigiosi come Chanel e Louis Vuitton.

Il film, proiettato su quattro pareti e amplificato da specchi, crea un'illusione di spazio infinito e racconta i ricordi personali di Sanguinetti, legati ai colori e ai luoghi che hanno segnato la sua vita. Questa scelta riflette la storica convinzione di Range Rover che il colore sia intrinsecamente legato al luogo di origine, come dimostrano le iconiche tinte Davos White, Masai Red e Bahama Gold, che evocano lo spirito di diverse parti del mondo.

Con Range Rover Bespoke, i clienti possono persino scegliere una tonalità ispirata a un luogo specifico, personalizzando la propria vettura con una finitura lucida, opaca o satinata. Il secondo capitolo, 'Memoria e Motivo', offre un'esperienza più intima e contemplativa. Quattro artisti milanesi – Hvass and Hannibal, Lisa Rampilli, Petra Borner e Jules Julien – hanno creato illustrazioni ispirate ai loro ricordi della città.

Il team Materiality di Range Rover Bespoke ha poi trasformato queste illustrazioni in opere di ricamo originali, esposte in vetrine a specchio color champagne incastonate in colonne. L'ambiente è caratterizzato da pareti in tessuto teso color lino, un soffitto ribassato e una moquette in lana bicolore, creando un'atmosfera tranquilla e avvolgente. Un paesaggio sonoro originale, creato dai sound designer Father, collega i primi due capitoli, guidando i visitatori attraverso un percorso emotivo.

Il terzo e ultimo capitolo, 'Memoria e Materia', è dedicato alla 'Pearl of Tay', una commissione speciale di Range Rover Bespoke ispirata alla perla d'acqua dolce del fiume Tay, in Scozia. Lo spazio è stato progettato per evocare un paesaggio naturale, con ghiaia nera sotto i piedi, nervature perlescenti ondulate sul soffitto e vetrine a specchio a tutta altezza che espongono 14 oggetti selezionati da Bard, un rinomato negozio e galleria di artigianato e design scozzese di Edimburgo.

Questi oggetti, scelti per la loro qualità emotiva e talismanica, incarnano un fascino ultraterreno che unisce l'antico e il futuristico, riflettendo l'istinto per la singolarità che è alla base di Range Rover Bespoke. L'installazione Traces rimarrà aperta al pubblico fino al 26 aprile 2026, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi nel mondo di Range Rover e scoprire le infinite possibilità di personalizzazione offerte dal marchio inglese.

L'evento rappresenta un'occasione unica per celebrare l'artigianato, il design e l'innovazione, confermando la Milano Design Week come il palcoscenico ideale per presentare le creazioni più esclusive e all'avanguardia





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