Janarino Ferreira dos Santos, 74 anni, è stato trovato vivo dopo 11 giorni nell'Amazzonia. I ranger dell'Amapa narrano il miracolo della sopravvivenza nella giungla.

Janarino Ferreira dos Santos, un paziente di 74 anni affetto da Alzheimer, è stato ritrovato vivo dopo 11 giorni di dispersione nella remota foresta amazzonica dello stato brasiliano dell'Amapa. La risoluzione della crisi è avvenuta il 20 novembre, quando i ranger hanno localizzato l'uomo in una regione ostile popolata da caimani e serpenti velenosi.

L'anziano è sopravvissuto nutrendosi esclusivamente di frutta selvatica e bevendo acqua da fonti naturali presenti nella giungla. Questo incredibile caso di resilienza umana ha destato grande scalpore tra le autorità locali, che hanno definito la sopravvivenza un miracolo religioso e un trionfo dell'istinto di vita.

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Dettaglio Operazione di Soccorso Nella Giungla

I vigili del fuoco stavano per concludere le proprie operazioni di ricerca quando la Corporazione dei Guardaparco del Parco Tamanduai dell'Amapa ha lanciato la propria missione, culminata con la localizzazione di Santos. Nerivan da Silva da Conceicao, presidente dell'ente, ha confermato che la scoperta è arrivata poco dopo che le forze di emergenza avevano pensato di avere esaurito le speranze.

La squadra di soccorso era in movimento attraverso la fitta vegetazione quando il ranger Herbeson Santos ha avvistato la vittima a circa 30 metri di distanza. L'ufficiale ha descritto il momento come scioccante, riferendo di essere rimasto senza parole e di non sapere immediatamente come comunicare l'annuncio agli altri membri del gruppo.

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I soccorritori, temendo che l'anziano potesse fuggire o allontanarsi di nuovo nel sottobosco, si sono lanciati al suo seguito fino a raggiungerlo. Una volta avvicinatisi, hanno constatato con sollievo che Janarino Ferreira dos Santos era ancora in vita, dimostrando una resistenza fisica straordinaria per la sua età e la sua condizione medica.

Posizioni E Opinioni Dei Principali Attori

Nerivan da Silva da Conceicao ha espresso la sua profonda gratitudine verso il divino, affermando in un video diffuso ai media locali che solo Dio aveva preservato la vita del paziente durante l'intera settimana e mezza di isolamento nella natura incontaminata.

Il ranger Herbeson Santos ha raccontato ai giornalisti locali i dettagli emotivi del ritrovamento, sottolineando la difficoltà di mantenere la calma in una situazione di alta tensione. La sua testimonianza fornisce un quadro vivido della pressione psicologica esercitata sui soccorritori impegnati in una ricerca così complessa e delicata.

Impatto Reale E Prossimi Passi

Per riportare in salvo l'anziano, i ranger hanno dovuto improvvisare una barella utilizzando rami e vegetazione locale, un'operazione che si è rivelata estremamente pericolosa. Aniel Cardoso ha spiegato che il terreno è irregolare, con zone paludose e campi popolati da bufali d'acqua, dove un passo falso potrebbe causare fratture gravi.

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La struttura ha dichiarato che il trasporto fuori dalla foresta è stato un compito arduo a causa della difficoltà di movimento in un ambiente così selvaggio e imprevedibile. Nonostante le difficoltà, il team è riuscito a condurre Janarino Ferreira dos Santos in un luogo sicuro, evitando ulteriori complicazioni mediche o fisiche durante l'evacuazione.

Al momento, il paziente si trova in ripresa presso un ospedale locale, dove le condizioni di salute sono monitorate attentamente dagli specialisti. Nerivan da Silva da Conceicao ha comunicato che l'uomo dovrebbe permanere in struttura per altri tre giorni, prima di poter essere dimesso e sottoposto a cure domiciliari o specialistiche successive.