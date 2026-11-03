Ranucci querela operaio Oderzo, attivista Verdi-Sinistra media per salvare 5mila euro

L'attivista Daniele Dall'Agata tenta di fermare la richiesta di 5mila euro da Claudio Ranucci verso un operaio di Oderzo per commenti su Instagram.

L'attivista e portavoce provinciale di Alleanza Verdi-Sinistra, Daniele Dall'Agata, ha lanciato un appello pubblico per mediare in una controversia legale che coinvolge il noto giornalista Claudio Ranucci e un operaio residente a Oderzo. La vicenda riguarda una richiesta di risarcimento danni per la somma di cinquemila euro, notificata al lavoratore di quarantacinque anni per commenti considerati offensivi pubblicati sulla piattaforma Instagram.

L'iniziativa di Dall'Agata nasce dalla volontà di evitare un conflitto giudiziario che potrebbe compromettere le già fragili condizioni economiche del 45enne. L'attivista si è proposto come ponte di dialogo tra la parte lesa, rappresentata dal team legale di Ranucci, e il mittente dei commenti, sperando di ottenere un'interruzione delle pretese economiche in cambio di scuse formali.

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La richiesta di 5mila euro da Claudio Ranucci

La disputa legale è stata avviata dall'avvocato Edno Gargano, professionista di Pescara che collabora con la società Antihater, specializzata nella tutela di personaggi pubblici contro le diffamazioni online. Gargano ha recapitato la comunicazione formale con la richiesta di risarcimento al mittente, sostenendo che i termini utilizzati nell'interazione digitale costituiscano un'offesa grave nei confronti del celebre volto televisivo di Report.

La cifra di cinquemila euro rappresenta un onere significativo per la parte destinataria, un fattore che ha motivato l'intervento dell'attivista. Dall'Agata ha sottolineato come l'impatto economico di una tale somma sia drasticamente diverso a seconda del reddito delle parti coinvolte, rendendo la pretesa particolarmente gravosa per un operaio rispetto a figure con posizioni economiche più elevate.

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Daniele Dall'Agata difende la fascia operaia

Daniele Dall'Agata, identificandosi come operaio, ha espresso la sua empatia verso la situazione del 45enne, definendo la sua azione un'iniziativa presa a livello personale. L'attivista ha dichiarato di essere rimasto male alla notizia della querela e di aver immediatamente cercato di informarsi per rintracciare l'operaio, convinto che una mediazione possa risolvere la questione senza costi aggiuntivi per il lavoratore.

La posizione dell'attivista si basa sull'idea che la giustizia e le riparazioni economiche debbano considerare il contesto sociale ed economico di chi le subisce. Dall'Agata ritiene che una richiesta così consistente sia sproporzionata rispetto alle capacità di pagamento di un lavoratore manuale, specialmente quando l'obiettivo finale potrebbe essere semplicemente un riconoscimento del torto piuttosto che un arricchimento.

Mediazione per evitare la querela a Oderzo

Attraverso un post su Facebook, l'attivista ha invitato l'uomo di Oderzo a mettersi in contatto con lui per esplorare una soluzione alternativa al processo. L'obiettivo è fermare la querela e chiudere la vicenda, eventualmente con delle scuse formali da parte di Ranucci o del suo staff, evitando così che il 45enne debta affrontare un esborso finanziario ingente.

Al momento, la situazione rimane in fase di trattativa non ufficiale e tutto deve ancora essere formalizzato legalmente. Dall'Agata spera che la pressione mediatica e la sua intermediazione possano convincere la parte legale di Ranucci a ritirare le pretese economiche, riconoscendo la buona fede di un cittadino in difficoltà economiche che ha semplicemente espresso un'opinione sul social network.