Sigfrido Ranucci ascoltato per ore dai pm di Roma sull'attentato dinamitardo di Pomezia. Dettagli sul processo a Lavitola e indagine finanziaria.

Per oltre cinque ore Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, è stato ascoltato dai pm della Procura di Roma nell'indagine sull'attentato di cui è stato vittima il 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia, centro alle porte di Roma. Si è trattato del primo confronto con il procuratore capo Francesco Lo Voi e con il sostituto Edoardo De Santis dopo l'arresto dell'imprenditore, reo confesso dell'azione dinamitarda.

Devo chiarire tutto il processo

Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile, ha detto il giornalista lasciando piazzale Clodio. Roberto De Vita, legale di Ranucci, in una nota precisa che il giornalista ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce su quanto accaduto, sulle ragioni dell'attentato e su tutte le responsabilità.

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Lavitola in carcere a Rebibbia

Lavitola, intanto, resta in carcere. Si trova a Rebibbia dal 10 agosto scorso. Nel corso dei vari interrogatori ha sempre ribadito la sua profonda amicizia con Ranucci tramite la quale sperava di potersi riabilitare e ottenere un riscatto sociale dopo le vicissitudini anche di natura giudiziaria affrontate in passato.

Attentato a fin di bene

L'ex editore davanti agli inquirenti ha sostenuto che l'attentato era a fin di bene. Per lui il giornalista era in pericolo, era a rischio di attentato e per questo ha deciso di organizzare quanto poi messo in atto la sera del 16 ottobre del 2025. Io ho dato un mandato in bianco, ha detto nel corso dell'udienza davanti al Riesame il 7 settembre scorso. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie.

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Indagine finanziaria su Lavitola

Oltre alle verifiche sull'attentato, c'è l'indagine relativa agli affari dell'ex editore de L'Avanti. In questo ambito fondamentale è risultata l'audizione, durata oltre dieci ore, della ex compagna, Natalia Potenza, il 12 settembre scorso. La donna, che gestisce il ristorante Cefalù a Monteverde, nel corso dell'audizione ha raccontato la genesi del suo rapporto con Lavitola, nato quando l'imprenditore era latitante in Argentina nel 2011, per poi affrontare il tema degli affari finanziari dell'imprenditore di origini campane. Potenza ha messo a disposizione di chi indaga anche una corposa memoria oltre ad atti e documenti.

Prossime mosse della Procura

La Procura nelle prossime settimane potrebbe formalizzare la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Lavitola e della banda che materialmente ha piazzato la bomba all'esterno della villetta di Pomezia. Il procedimento si sta configurando come un caso complesso che intreccia aspetti giudiziari personali e finanziari, con testimoni chiave come la ex compagna dell'imprenditore che forniscono elementi cruciali per la ricostruzione dei fatti e delle motivazioni reali del gesto dinamitardo.