Sigfrido Ranucci difende l'indipendenza di Report negando condizionamenti editoriali e annunciando la costituzione come parte civile dopo l'esplosione del 16 ottobre 2025 a Pomezia.

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha rilasciato una dichiarazione pubblica per smentire categoricamente le voci secondo cui le inchieste del programma di inchiesta giornalistica sarebbero state influenzate da pressioni esterne. In un intervento sui social network, l'emittente ha chiarito di aver consegnato documentazione e chat ai magistrati della Procura di Roma per sostenere la propria posizione e l'indipendenza del lavoro editoriale. Questa precisazione arriva in un momento cruciale, proprio mentre si approfondiscono gli aspetti legati alla sicurezza personale e alla libertà di stampa nel contesto italiano.

L'attentato di Pomezia e la decisione legale

Un passaggio fondamentale di questa vicenda riguarda l'attentato avvenuto il 16 ottobre 2025, quando un'esplosione è scoppiata davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci nel comune di Pomezia. Il conduttore ha definito questo evento un momento importante che ha segnato un punto di svolta nella sua attività professionale e personale. Per dare continuità alla sua battaglia legale e giornalistica, Sigfrido Ranucci ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di costituirsi parte civile nel processo in corso, confermando di aver già fornito agli inquirenti elementi concreti a supporto delle sue affermazioni.

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La verità sulle puntate tagliate da Report

Sigfrido Ranucci ha approfondito il tema della mancata messa in onda dell'inchiesta su Banca Progetto, un argomento che ha generato numerose speculazioni sui media. Ha spiegato che, in realtà, il programma ha tagliato complessivamente quattro puntate, non limitandosi solo a quella dedicata a Banca Progetto. Altre produzioni, come i servizi sui carbon credit, sull'eredità di Berlusconi e sugli incidenti dei Canadair, sono state lasciate in archivio per la nuova stagione televisiva. Questo dettaglio è essenziale per comprendere che le decisioni riguardano la programmazione e non costituiscono prove di condizionamento.

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Indipendenza del giornalismo e prossimi passi

Al di fuori dell'aula di tribunale, Sigfrido Ranucci ha tenuto una posizione ferma, dichiarando di aver chiarito ogni dubbio con la giustizia. Ha sottolineato come l'inchiesta giornalistica debba rimanere libera, indipendente e immune da qualsiasi tipo di pressione o influenza esterna. Anche quando le rivelazioni possono risultare scomode o suscitare reazioni forti, il dovere del giornalista è continuare a cercare la verità senza mai spegnere la luce dell'informazione. Con questi principi saldi, la prossima fase vedrà Sigfrido Ranucci impegnato attivamente come parte civile nel procedimento legale, garantendo la massima trasparenza su quanto accaduto.