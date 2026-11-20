Il dodicenne Raphaël Elmaleh e la sua famiglia dominano la festa nazionale di Monaco. Scopri i dettagli sull'evento e le dinamiche tra Charlotte Casiraghi e i cugini Grimaldi.

La Festa Nazionale di Monaco, celebrata ogni 19 novembre, è tradizionalmente dedicata al principe ereditario ma si è trasformata in un punto di riferimento cruciale per osservare la crescita dei giovani membri della dinastia Grimaldi e delle famiglie alleate. Quest'anno, l'attenzione mediatica si è concentrata in modo particolare su Raphaël Elmaleh, il figlio di Charlotte Casiraghi e dell'attore francese Gad Elmaleh, che sta compiendo 13 anni a breve.

A meno di un mese dal suo tredicesimo compleanno ufficiale, programmato per il 17 dicembre, Raphaël ha mostrato una maturità e una presenza scenica impressionanti. Indossando un completo blu notte abbinato a una camicia azzurra, una cravatta fantasia e un orologio al polso, il dodicenne ha partecipato alla cerimonia militare nel cortile del Palazzo Principesco senza mostrare segni di ansia giovanile, distinguendosi per un comportamento impeccabile durante le onorificenze.

Also read Alberto, Charlène e i Grimaldi: la Festa nazionale di Monaco. E il principe premia Pierre Casiraghi per l'Admiral's Cup

Dettagli della Cerimonia e Abbigliamento

Il giovane Raphaël non è passato inosservato alla stampa e ai visitatori presenti nel cortile del Palazzo. Il suo outfit formale era coerente con la solennità dell'evento, in netto contrasto con i giocosi indumenti infantili che caratterizzavano le apparizioni dei cugini in anni precedenti. La sua eleganza è stata sottolineata anche dal modo in cui si è comportato accanto alla madre, Charlotte Casiraghi, dimostrando una postura adulta e composta.

Charlotte Casiraghi, volto di campagna Chanel e autrice del libro "La Crepa", ha scelto un abito Chanel nero con un dettaglio di rose in rilievo sull'orlo, un capo che si è sistemato più volte con la mano. La presenza della madre, nota anche per le sue riflessioni sulla maternità e sulla fama, ha fornito un contesto di sostegno al figlio durante la giornata. Il rapporto tra i due è apparso solido, con Raphaël che ha scambiato parole e sguardi con la genitrice in modo naturale.

Advertisement

Protezione verso il Fratellino Balthazar

Un aspetto che ha catturato l'attenzione degli osservatori è stata la dinamica protettiva mostrata da Raphaël verso suo fratello Balthazar Casiraghi, nato dall'unione di Charlotte con il produttore Dimitri Rassam. Balthazar, che ha otto anni, è rimasto al sicuro accanto al fratello maggiore, evidenzando come l'infanzia di Raphaël sia ormai alle spalle e sostituita da responsabilità familiari più complesse. Questo atteggiamento suggerisce una consapevolezza precoce del suo ruolo nella fratrie.

La cerimonia ha visto la partecipazione di altri cugini, tra cui Sacha, primogenito di altri membri della famiglia, e India, sorella di Sacha. India ha abbandonato il berretto con le orecchie da gatto che aveva incuriosito il pubblico nel 2025, optando per un cerchietto blu più classico. Questo cambio di stile riflette un percorso di maturazione condiviso dai giovani della generazione successiva ai Grimaldi diretti.

Contesto Famigliare e Relazioni Passate

La figura di Raphaël è intrinsecamente legata alla storia dei suoi genitori. Nato nel dicembre del 2013 dalla relazione tra Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh, la sua vita è segnata dalla separazione della coppia avvenuta nel 2015. Nonostante la fine del rapporto di coppia, i due genitori hanno mantenuto un rapporto di rispetto reciproco, come dichiarato dallo stesso Gad Elmaleh in passato.

Gad Elmaleh ha infatti espresso il suo rispetto per la famiglia di suo figlio, affermando che la separazione, pur non essendo mai facile, deve essere gestita nel migliore interesse del bambino. Charlotte, dal canto suo, ha parlato con sincera franchezza dei dubbi legati alla maternità durante un'intervista a Rtl a gennaio. La stabilità di questa co-genitorialità appare fondamentale per il benessere dei figli.

Advertisement

Assenze e Prossimi Sviluppi

Non tutti i membri delle famiglie estese erano presenti. Pauline Ducruet, figlia della principessa Stéphanie, e Alexandra di Hannover, la più giovane figlia di Carolina, hanno mancato l'appuntamento. Alexandra si trovava a New York con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann, con il quale ha annunciato le nozze a settembre, dedicandosi così ai preparativi matrimoniali.

Con l'avvicinarsi del 17 dicembre, il mondo si chiederà come sarà cambiata l'immagine di Raphaël al suo vero compleanno. Alla prossima Festa Nazionale di Monaco, c'è chi scommette che sarà la mamma Charlotte a dover seguire più da vicino le sue necessità, dato il suo prossimo ingresso nella pre-adolescenza. L'evento ha offerto uno sguardo privilegiato su come la dinastia si evolve, mescolando tradizione, moda e nuove generazioni.