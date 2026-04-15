Raphinha furioso dopo l'eliminazione: "Vittoria rubata", attacco all'arbitro e all'Atletico Madrid

L'attaccante del Barcellona Raphinha esplode di rabbia dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Atletico Madrid, denunciando un arbitraggio "pessimo" e definendo la sconfitta una "vittoria rubata". Critiche anche verso il pubblico madrileno e l'allenatore Flick che rimpiange la sorte avversa.

MADRID (Spagna) - Sostituto a causa di un infortunio alla coscia, Raphinha è furioso per l'eliminazione del suo Barcellona dalla Champions League . I catalani hanno vinto 2-1 sul campo dell' Atletico Madrid , ma non sono riusciti a ribaltare lo 0-2 subito in casa la settimana precedente. 'Secondo me, è stata una vittoria rubata', ha dichiarato l'attaccante ai giornalisti.

Raphinha ha criticato duramente il direttore di gara francese Clément Turpin e, al termine dell'incontro, ha fatto gesti verso i tifosi dell'Atletico, suggerendo che la squadra madrilena sarebbe stata eliminata in semifinale. L'attaccante brasiliano ha poi mimato il gesto di 'vittoria rubata' con le mani, rivolgendosi al pubblico presente.

'Non solo in questa partita, ma anche nell'altra, l'arbitraggio è stato pessimo', ha continuato Raphinha, 'le decisioni prese sono state incredibili. L'Atletico ha commesso tantissimi falli e l'arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo'.

Il Barcellona ha già dovuto fare i conti con l'espulsione di Pau Cubarsí nel primo tempo della gara d'andata, mentre Eric García è stato espulso ieri al 79' minuto. La squadra blaugrana si è lamentata anche di altre decisioni arbitrali durante entrambe le partite, presentando un ricorso alla UEFA, respinto ieri, per un rigore a suo favore non concesso nella gara d'andata e reclamando un altro potenziale fallo da rigore nel ritorno. 'Vorrei poter capire la paura che provano nel vedere il Barcellona vincere', ha aggiunto Raphinha.

Anche l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha espresso il suo disappunto dopo la partita d'andata, ma ieri ha scelto di non commentare ulteriormente gli arbitri. Il tecnico tedesco ha sottolineato come la sua squadra meritasse maggiore fortuna, considerando la prestazione offerta. 'Guardando entrambe le partite... siamo stati molto meglio dell'Atletico', ha affermato Flick, 'ma alla fine è andata così e dobbiamo accettarlo'.

Il Barcellona manca la vittoria in Champions League dal 2015, quando la squadra allenata da Luis Enrique trionfò in finale contro la Juventus di Massimiliano Allegri





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