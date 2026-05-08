Rapidly rescued 70-year-old man by Alpini in Porto Antico of Genoa

Three alpini volunteers intervened in Genoa at Porto Antico area to save a 70-year-old man who has cardiopulmonary arrest. They provided first aid to hold man's life till the rescue arrived. Two other volunteers were also involved as part of the Alpini's Emergency medical services who operated actively for 20 minutes. They revived him to normal and help him transferred to the hospital. Finally the rescued man was also thankful to the alpini volunteers personally for their heroic actions.

Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di tre alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova.

I tre volontari, presenti in città data l'adunata nazionale degli Alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. A intervenirti sono stati Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito, componenti del Gruppo intervento medico chirurgico Alpini, formato da circa cento volontari tra personale sanitario e logistico provenienti dalle provincie di Bergamo e Milano.

Per circa venti minuti si sono alternati nelle manovre salvavita, riuscendo a mantenere in vita il pensionato fino all'arrivo dei sanitari e al successivo trasferimento in ospedale. Nelle ore successive al soccorso, la sindaca di Genova Silvia Salis ha voluto ringraziare loro pubblicamente: 'A nome mio e della città voglio ringraziare Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito per il loro gesto davanti a una persona in difficoltà non hanno esitato, sono intervenuti con prontezza, competenza e generosità, mettendo a disposizione degli altri la propria preparazione e il proprio senso di responsabilità.

È un gesto che ha salvato una vita e che merita la gratitudine di tutta Genova'. La prima cittadina ha poi sottolineato il significato simbolico dell’episodio nei giorni dell’adunata: 'In questi giorni la nostra città sta vivendo una presenza alpina molto importante e questo episodio ci ricorda ancora una volta lo spirito più autentico delle penne nere: esserci quando c'è bisogno, intervenire quando qualcuno chiede aiuto, mettersi al servizio degli altri senza esitazione.

È un valore che Genova riconosce e apprezza profondamente'. Salis ha inoltre invitato i tre soccorritori a Palazzo Tursi per incontrarli personalmente a nome dell’amministrazione comunale.

Inoltre, come spiegato dall'assessore regionale alla Sanità Nicolò, il settantenne ha incontrato i tre alpini per ringraziarli personalmente del soccorso ricevuto





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