Rapimento e violenza sessuale a Roma: cinque uomini fermati

Una donna colombiana di 32 anni è stata rapita e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato a Roma. La vittima è stata sottratta documenti d'identità e telefono cellulare e somministrata sostanze stupefacenti. Cinque uomini sono stati fermati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata.

Una donna colombiana di 32 anni è stata rapita e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato a Roma . La vittima, arrivata a Roma dieci giorni prima, è stata avvicinata da un uomo che le propose di comprare hashish.

Dopo trenta minuti a piedi, la donna è stata caricata su un furgone e trasportata in via Cesare Tallone. Cinque uomini si sarebbero alternati nell'arco di 36 ore, somministrando sostanze stupefacenti e minacciando di morte. La vittima è stata sottratta documenti d'identità e telefono cellulare. Dopo tre giorni, la donna è riuscita a scappare nuda in strada e a chiedere aiuto a un passante, che ha allertato il 112.

La donna è stata trasportata al Policlinico Casilino, dove sono stati documentati segni di violenza e uno stato di alterazione riconducibile all'assunzione di stupefacenti. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima e hanno portato all'identificazione di cinque uomini, fermati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Per altri undici è scattato il provvedimento di espulsione con trattenimento nei Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.

Il quadro accusatorio potrebbe ampliarsi ulteriormente, con ipotesi di sequestro di persona e rapina. Il caso ricorda quanto le strutture abbandonate della Capitale possano trasformarsi in luoghi fuori da ogni controllo





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Rapimento Violenza Sessuale Roma Cinque Uomini Fermati Espulsione

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