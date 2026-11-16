Rapimento Farouk Kassam: La miniserie Rai 1 che rivive i 177 giorni del sequestro

La fiction Rai 1 ripercorre il drammatico sequestro di Farouk Kassam in Sardegna nel 1992. Una storia di resilienza e la nuova serie che riscrive la verità.

La miniserie televisiva intitolata 177 giorni, in onda su Rai 1 e RaiPlay, riporta alla luce la vicenda giudiziaria e umana del sequestro di Farouk Kassam, avvenuto nella località di Porto Cervo in Sardegna il 15 gennaio 1992. La narrazione, diretta da Carlo Carlei, si fonda sul libro Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto dal padre Fateh Kassam in collaborazione con Marco Corrias. L'opera esplora il trauma che sconvolse l'opinione pubblica italiana quarantadue anni dopo i fatti, quando il giovane, all'epoca di soli sette anni, fu rapito dalla sua casa in Costa Smeralda.

La testimonianza attuale di Farouk Kassam

Farouk Kassam, oggi quarantadue anni, vive una vita appartata tra Roma, Dubai e Londra, dedicandosi al settore immobiliare e alla famiglia. Con una moglie e una figlia di quattro anni, l'uomo racconta al Corriere della Sera di aver costruito un'esistenza ordinaria, pur rimanendo segnato dall'esperienza traumatica. Ha dichiarato di sentirsi bene e di aver trovato il modo di lavorare divertendosi, pur ammetendo che i psicologi non sono riusciti ad aiutarlo a elaborare il dolore. Per anni ha pianto e sofferto, definendo se stesso non un super uomo ma una roccia, un'immagine che ritiene sia il suo segno di guerra derivante dalla mutilazione subita.

Also read 177 Giorni. Il rapimento di Farouk: la prima puntata stasera, 16 novembre 2026 su Rai1

I dettagli del sequestro e la legge sul congelamento

Nella serata del 15 gennaio 1992, un commando armato irruppe nella residenza della famiglia Kassam, immobilizzando il personale e i genitori. Il padre, Fateh Kassam, albergatore di origini ismailite, e la madre belga Marion, furono legati mentre i rapitori portavano via Farouk con la forza. L'operazione avvenne in un contesto normativo specifico, con lo Stato che aveva appena promulgato la legge n. 8 del 1991. Tale decreto istituiva il blocco dei patrimoni familiari per impedire il pagamento dei riscatti, una misura che il procuratore della Repubblica Franco Melis applicò immediatamente nel caso. Questo choice di linea dura divise l'Italia tra sostegno alla legge e empatia per la sofferenza della famiglia.

Advertisement

Le trattative e la lettera con l'ultimatum

Durante la prigionia nella grotta sul Monte Albo, Farouk ha descritto un'esperienza fatta di buio, freddo e paura infinita. I rapitori richiesero inizialmente tre miliardi di lire per il rilascio. A un mese dal sequestro, una telefonata anonima alla redazione de La Nuova Sardegna di Sassari annunciò l'inizio delle trattative. La situazione si aggravò drasticamente quando don Luigi Monni, sacerdote di Orgosolo scelto come tramite, consegnò alla famiglia una busta contenente una fotografia del bambino e un frammento del suo orecchio. L'ultimatum lanciato dai banditi fu chiaro: sette miliardi di lire o ulteriori mutilazioni.

Liberazione e impatto della fiction contemporanea

L'incubo terminò tra il 10 e l'11 luglio 1992, data in cui Farouk Kassam fu finalmente liberato. Papa Giovanni Paolo II aveva lanciato un appello ai rapitori durante il periodo di detenzione, sottolineando la gravità nazionale dell'evento. La fiction odierna permette al pubblico di comprendere la profondità di quella che fu una pagina buia della cronaca nera italiana. Attraverso la recitazione e la ricostruzione storica, l'opera offre una prospettiva diversa rispetto al passato, mostrando come la vittima abbia trasformato il suo trauma in resilienza, ignorando oggi i giudizi esterni sulla sua diversità fisica.