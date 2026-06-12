Rapina a Bastia Umbra: commessa resiste e fa arrestare il rapinatore

Un tentativo di rapina in un negozio di Bastia Umbra si conclude con l'arresto del presunto responsabile grazie al coraggio di una dipendente che non ha ceduto alle minacce. L'uomo, armato di pistola a salve, ha poi minacciato una cliente prima di fuggire. Le forze dell'ordine, allertate, lo hanno rintracciato e arrestato. In另一 episodio ad Assisi, denunciato un guidatore in stato di ebbrezza.

A Bastia Umbra , un trentenne ha tentato di rapinare un negozio armato di una pistola a salve . La commessa, però, non si è lasciata intimidire e ha resistito, costringendo il malvivente a rinunciare al colpo.

Prima di fuggire, l'uomo ha puntato l'arma contro una cliente e si è fatto consegnare quaranta euro. Le forze dell'ordine, arrivate tempestivamente grazie all'allarme, hanno raccolto le descrizioni della rapitrice e in breve tempo hanno arrestato il sospettato nella sua abitazione, trovando gli indumenti dell'aggressione e due pistole a salve. Il trentenne è stato portato nel carcere di Capanne con l'accusa di rapina.

Parallelamente, ad Assisi, la polizia ha fermato un trentaduenne albanese per guida in stato di ebbrezza, denunciandolo e sequestrando l'auto. Questi due episodi evidenziano da un lato il coraggio dei cittadini e l'efficienza delle forze dell'ordine nel contrasto alla microcriminalità, e dall'altro la persistente problematica della sicurezza stradale legata all'abuso di alcol. La rapina, seppur conclusasi con un furto minore, ha assunto connotati pericolosi per l'uso di un'arma, seppur a salve, e per la minaccia a una terza persona.

L'arresto è avvenuto poche ore dopo il fatto grazie alla collaborazione tra la vittima e i carabinieri. Il secondo caso ribadisce la necessità di controlli serrati contro la guida in stato di ebbrezza, comportamento particolarmente rischioso





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