Rapina a mano armata a San Marco in Lamis: gioielliero sequestrato e minacciato

A San Marco in Lamis, un commando ha rapinato una gioielleria dopo aver tenuto in ostaggio il titolare Amedeo La Porta per tre ore.

Una violenta operazione criminale ha sconvolto la quiete della cittadina pugliese di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, durante la serata di mercoledì 11 novembre. Il bersaglio di questo agguato pianificato con la massima precisione è stato Amedeo La Porta, un titolare di gioielleria di 61 anni residente nel quartiere Borgo Celano, che si trovava a pochi metri dalla sua abitazione quando è stato intercettato da un commando armato. L'incidente ha messo a rischio non solo l'incolumità fisica del gioielliero, ma anche quella dei suoi cari, trasformati in ostaggi emotivi dai malviventi per ottenere la collaborazione forzata.

L'episodio è iniziando poco prima delle ore 23:00, momento in cui Amedeo La Porta stava rientrando nella sua residenza dopo una giornata lavorativa. Immediatamente dopo l'arrivo dell'uomo, cinque individui con il volto completamente coperto e armati di pistole e fucili a canne mozze hanno bloccato la sua strada. La vittima ha tentato una disperata fuga inserendo la retromarcia del proprio veicolo, ma l'auto ha finito per schiantarsi contro un palo e un muretto, immobilizzando il conducente e facilitando l'operazione della banda criminale che agiva con tempismo millimetrico.

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La tecnica di coercizione psicologica

Dopo aver estratto La Porta con la forza dal veicolo incidentato, i banditi lo hanno caricato sulla loro automobile e hanno iniziato a percorre la strada provinciale diretta verso Foggia. Il meccanismo di pressione psicologica utilizzato dagli uomini della banda è stato di una crudeltà estrema: i criminali hanno minacciato apertamente di uccidere la compagna e il figlio del gioielliero se quest'ultimo non avesse collaborato. Per rendere la minaccia credibile e indurlo al rispetto delle richieste, i rapinatori hanno persino simulato una telefonata, lasciando intendere all'uomo che i suoi familiari fossero già stati sequestrati e fossero in loro potere.

Costrizione alle chiavi della gioielleria

Nonostante la paura e la situazione di estremo pericolo, Amedeo La Porta, sotto la pressione delle armi e delle minacce alla famiglia, ha rivelato i codici di sicurezza e ha consegnato le chiavi del punto vendita situato in Corso Giacomo Matteotti. Una volta ottenuti gli accessi necessari, i malviventi hanno abbandonato il gioielliero sul ciglio della strada, lasciandolo libero ma profondamente scosso dall'esperienza traumatica. La vittima ha cercato immediatamente un punto di riferimento sicuro, fermandosi per chiedere aiuto a un automobilista di passaggio che, colpito dalla gravità della situazione, lo ha accompagnato fino alla caserma dei Carabinieri per denunce e soccorso.

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L'intervento rapido della polizia locale

Mentre il gioielliero cercava protezione nelle forze dell'ordine, l'Alfa Romeo Stelvio blu, noleggiata dai criminali e lasciata con il motore acceso davanti all'ingresso della gioielleria, segnalava la presenza della banda in azione. Amedeo La Porta, una volta al sicuro presso la caserma, ha immediatamente allertato i Carabinieri, i quali hanno verificato con urgenza la sicurezza dell'abitazione dell'uomo per confermare che la sua famiglia fosse integra e al sicuro. Successivamente, un drappello di militari si è precipitato in Corso Giacomo Matteotti, trovando sul posto anche un carabiniere in congedo, amico personale del titolare, che era sopraggiunto tempestivamente all'area del crimine per prestare assistenza.

Fuga rovinosa e sequestro di indizi

I rapinatori, colti in flagranza dalla veloce azione delle forze dell'ordine, hanno tentato una fuga disperata verso le vie del paese. Tre degli individui hanno abbandonato l'Alfa Romeo Stelvio e sono scappati a piedi attraverso i vicoli di San Marco in Lamis, risalendo gli storici cento scalini nella speranza di raggiungere un basista con un altro veicolo in attesa. Durante la loro corsa, i banditi hanno perso diversi effetti personali, fornendo agli investigatori preziosi indizi. All'interno dell'auto abbandonata, i Carabinieri hanno sequestrato un secchio di ferro, un casco protettivo, una paletta con la scritta 112 e un lampeggiante blu, elementi che potrebbero aiutare a tracciare il profilo operativo della banda.

Profilazione della banda criminale

Le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori della Questura di Foggia indicano che il commando fosse composto prevalentemente da quattro individui con un forte accento campano, affiancati da un singolo cittadino straniero. Si ipotizza fortemente che la cellula criminale non abbia operato in totale autonomia, ma abbia ricevuto supporto logistico o informativo da complici locali residenti a San Marco in Lamis. Le indagini sono attualmente attive per identificare e fermare tutti i partecipanti a questo grave tentativo di rapina, che ha messo a rischio la vita di un cittadino onesto e la sicurezza del territorio.