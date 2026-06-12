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Rapina a mano armata al centro commerciale: banditi in casco integrale svaligiano una gioielleria

Cronaca News

Rapina a mano armata al centro commerciale: banditi in casco integrale svaligiano una gioielleria
RapinaCentro CommercialeGioielleria
📆6/12/2026 11:19 AM
📰leggoit
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Una rapina shock si è verificata giovedì 11 giugno al mattino in un centro commerciale. Tre malviventi, armati di pistole (probabilmente a salve) e con il volto coperto da caschi integrali, hanno fatto irruzione in una gioielleria minacciando la commessa. Prima della fuga hanno lanciato fumogeni creando panico tra i clienti. Le immagini dell'assalto sono state filmate dai presenti e diffuse sui social. I carabinieri di Rho indagano analizzando le telecamere di sorveglianza.

Una scena da film western si è consumata nella prima mattinata di giovedì 11 giugno all'interno di un centro commerciale . Tre uomini, tutti con il volto coperto da caschi integrali e armati di pistole, molto probabilmente a salve, hanno fatto irruzione in una gioielleria.

Durante l'assalto hanno minacciato la commessa del negozio e hanno asportato tutti i gioielli e i preziosi esposti. Secondo le ricostruzioni, prima di darsi alla fuga, i banditi hanno lanciato diversi fumogeni all'interno del locale e nell'area adiacente del centro commerciale, scatenando un attimo di panico tra i clienti presenti. Le concitate immagini dell'intera azione sono state catturate da alcuni testimoni e subito pubblicate sui social media, diventando virali in poche ore.

Sull'episodio stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno già iniziato a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia del centro commerciale che delle zone limitrofe per identificare i responsabili e tracciare la loro rotta di fuga. L'azione è stata fulminea e sembra che i tre fossero già conoscitori dei movimenti del centro commerciale, forse già stati sul luogo in precedenza per studiare il colpo.

La rapina è avvenuta intorno alle nove del mattino, quando il flusso di clienti iniziava a intensificarsi, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Le forze dell'ordine stanno cercando di raccogliere anche le testimonianze dirette delle persone presenti, al fine di ricostruire esattamente la dinamica e le caratteristiche fisiche dei ladri. La tecnica utilizzata, con caschi integrali per non mostrare i volti e armi che potrebbero essere fittizie, è tipica di bande specializzate in rapine a mano armata.

L'impiego di fumogeni suggerisce una volontà di creare confusione e un diversivo per guadagnare tempo durante la fuga. Il centro commerciale, che al momento dell'assalto era già pieno di persone, è stato momentaneamente evacuato per ragioni di sicurezza, ma l'allarme è rientrato dopo il ritrovamento dei fumogeni spenti. I gestori del negozio rapinato stanno valutando i danni e il valore della merce sottratta, che secondo prime stime potrebbe ammontare a diverse decine di migliaia di euro.

Le autorità ricordano l'importanza di non intervenire direttamente in simili situazioni, privilegiando la sicurezza personale e contattando immediatamente il 112. La rapina ha suscitato scalpore nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei grandi centri commerciali, spesso considerati luoghi sicuri ma non immuni a episodi criminosi. Le indagini proseguono a ritmo serrato e si attendono sviluppi nelle prossime ore

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