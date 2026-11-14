Rapina a mano armata al negozio di Andreas Muller a Milano

Andreas Muller e il team di Off Time subiscono una rapina violenta nel negozio di carte Pokémon. Il proprietario è in fuga dal Grande Fratello Vip mentre il personale viene minacciato con armi da fuoco.

Il negozio Off Time di Andreas Muller è stato teatro di una rapina a mano armata che ha sconvolto la comunità dei collezionisti e lo stesso proprietario. L'episodio violento si è consumato intorno alle 20 di ieri, 13 novembre, quando due malviventi hanno fatto irruzione nella struttura commerciale situata a Milano.

Andreas Muller, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, ha appreso della notizia dai canali social dell'attività mentre partecipava alle attività televisive. Il suo negozio, dedicato principalmente alla vendita e allo scambio di carte collezionabili Pokémon, è stato bersagliato in modo mirato e crudele durante le ore serali.

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Dettagli dell'irruzione e dinamica dei fatti

Secondo quanto denunciato ufficialmente sui canali social dell'attività, i due malviventi indossavano passamontagna che coprivano interamente il volto, impedendone l'identificazione immediata. L'ingresso forzato è avvenuto attraverso la distruzione delle vetrine espositive, un metodo aggressivo che ha causato danni significativi alla facciata del locale commerciale.

Sotto la minaccia diretta di due pistole puntate contro un dipendente presente in negozio, i rapinatori hanno sottratto in pochi istanti una vastissima quantità di carte da collezione. La velocità dell'azione ha impedito ai presenti di reagire o di chiamare immediatamente le forze dell'ordine, lasciando il personale in stato di shock e vulnerabilità.

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Dichiarazioni di Andreas Muller e risposta del team

"Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo", ha scritto Andreas Muller in un lungo sfogo pubblicato dal team di gestione dell'Off Time. Il negozio era stato inaugurato il 7 dicembre 2025, segnando un nuovo inizio dopo una situazione precedente di difficoltà, ora purtroppo ripetutasi.

Il messaggio ufficiale ha sottolineato come "le vetrine si possono ricostruire, la merce ricomprare, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità". La dichiarazione evidenzia il trauma psicologico subito dal personale, più devastante dei danni materiali e finanziari provocati dal furto.

Iniziativa di raccolta fondi e appello ai collezionisti

Il team ha lanciato immediatamente una raccolta fondi online per sostenere i costi del ripristino e del recupero, invitando la community di appassionati a supportare il negozio tornando ad acquistare, vendere o semplicemente passare in sede per mostrare solidarietà concreta. Questo appello mira a trasformare il sostegno morale in aiuto economico tangibile.

È stato inoltre lanciato un acceso appello ai collezionisti per segnalare eventuali carte rubate che dovessero comparire in vendita sul web. Le foto delle carte prima del furto erano state condivise online in modo da facilitare il riconoscimento dei reperti rubati e il loro recupero da parte delle autorità competenti.

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Un periodo difficile per la famiglia Muller

Il grave episodio si inserisce in un periodo particolarmente sfortunato per la famiglia Muller. Solo il mese scorso, la moglie del ballerino, la coreografa ed ex insegnante di Amici Antonella Peparini, era stata vittima di una truffa telefonica. La vicenda aveva coinvolto direttamente la coppia, aumentando lo stress in un momento già delicato.

La Peparini era stata raggirata da un finto operatore bancario con la scusa del bancomat in scadenza. Aveva fornito i propri dati di accesso all'home banking, ritrovandosi la mattina seguente con il conto svuotato e un saldo residuo di soli 4 euro. Un'esperienza che la stessa Peparini ha poi voluto condividere sui social per mettere in guardia i propri follower dalle sempre più sofisticate frodi telefoniche.