Rapina a mano armata nel negozio Off Time di Andreas Muller: il duro sfogo

La famiglia di Andreas Muller subisce una rapina a mano armata nel negozio Off Time a Roma. Scopri i dettagli dell'accaduto e la risposta dei soci.

La famiglia di Andreas Muller sta affrontando un momento drammatico e profondamente negativo, che si sovrappone alla già critica situazione personale vissuta dall'ex vincitore del talent show Amici. Mentre il ballerino e conduttore televisivo si trova attualmente isolato all'interno della Casa del Grande Fratello Vip su Canale 5, lontano dalla sua abitazione, il suo negozio di giochi e carte Pokémon situato a Roma, intitolato Off Time, è stato vittima di un violento episodio criminale.

Dettagli della rapina nel negozio romano

La tragedia si è verificata ieri sera, sabato 14 novembre 2026, intorno alle ore 20:00, durante il normale orario di apertura al pubblico della struttura commerciale situata nella Capitale. Due malviventi, che avevano il volto completamente coperto da passamontagna, si sono introdotti nel punto vendita con l'intento di commettere una rapina a mano armata. I criminali hanno puntato due pistole contro Anthony, un dipendente presente nel negozio in quel momento, minacciando apertamente la sua incolumità fisica per ottenere ciò che desideravano.

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L'episodio è stato caratterizzato da un'elevata violenza fisica e materiale, con i rapinatori che hanno distrutto le vetrine del locale per acquisire maggiore accesso e visibilità della merce esposta. Nel giro di pochi istanti, i malviventi hanno sottratto una quantità enorme di carte Pokémon, portando via un ingente bottino che rappresenta non solo un valore economico ma anche un patrimonio affettivo per la comunità dei collezionisti. I video delle telecamere di sorveglianza hanno catturato l'accaduto, ma la gestione della comunicazione ha scelto deliberatamente di non diffondere tali immagini per evitare di esporre il pubblico a scene di violenza eccessiva.

Dichiarazione dei soci e impatto emotivo

Il profilo Instagram ufficiale di Off Time ha pubblicato, in collaborazione con l'account personale dello stesso Andreas Muller, un duro e lucido sfogo pubblico per denunciare i fatti e spiegare la gravità della situazione. La dichiarazione sottolinea come il progetto non sia nato semplicemente come un'attività commerciale dettata dalla moda del mercato delle carte collezionabili, ma come una passione condivisa che ha visto i soci investire i propri risparmi, il proprio tempo e le proprie energie per trasformare un hobby in una realtà solida e rispettata.

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I soci del negozio hanno emphasized che dietro l'attività commerciale esistono famiglie, responsabilità quotidiane e sacrifici quotidiani che spesso restano invisibili agli occhi del pubblico esterno. Essi hanno spiegato di essere partiti da zero, investendo costantemente giorno dopo giorno nella speranza di vedere consolidati i frutti del proprio lavoro. Il colpo subito ieri sera ha compromesso mesi di sforzi, portando via non solo la merce fisica ma anche quella serenità mentale che dovrebbe essere garantita a chiunque si trovi semplicemente sul proprio posto di lavoro durante l'espletamento dei propri doveri professionali.

Risposta alla comunità e richiesta di supporto

Di fronte a questa emergenza, la gestione del negozio ha deciso di non porsi in una posizione vittimistica ma di affrontare la realtà con determinazione, pur ammettendo la rabbia, l'amarezza e la paura provata dal personale e dai proprietari. La decisione di non arrendersi deriva dalla consapevolezza che le vetrine possono essere ricostruite e la merce può essere riacquistata, ma la paura provata davanti alle armi non si cancella con la stessa facilità e richiede un tempo molto più lungo per essere elaborata psicologicamente.

Per tentare di recuperare almeno una parte dei danni subiti, è stata immediatamente aperta una raccolta fondi pubblica, un gesto che richiede umiltà dato che i proprietari sono sempre stati abituati a risolvere le difficoltà con le proprie forze e rimboccandosi le maniche. Chiunque desideri sostenere il negozio, anche con piccoli contributi, è invitato a partecipare a questa iniziativa. Parallelamente, è stata lanciata una campagna di condivisione sui social network per far conoscere l'accaduto a più persone possibile, aumentando la visibilità dell'evento e mobilitando il supporto della community.

Prossimi passi e collaborazione con i clienti

Oltre al sostegno economico diretto, il negozio ha individuato un altro canale fondamentale per ritrovare la forza di ripartire: l'attività commerciale e l'interazione diretta con i clienti. Chi possiede carte Pokémon da vendere o desidera aggiungere pezzi alla propria collezione è invitato a contattare il punto vendita o a visitarne fisicamente la sede. Per Andreas Muller e i suoi soci, ogni persona che varcherà nuovamente la porta del negozio avrà un significato enorme in questo momento di difficoltà, rappresentando un tassello importante per la ripresa.

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I soci hanno infine lanciato un appello diretto alla collaborazione di tutta la comunità dei collezionisti per il recupero delle carte rubate. Attraverso le immagini pubblicate sui social, che mostrano le vetrine prima della rapina con alcuni degli esemplari sottratti, chiunque riconoscesse una delle carte rubate in vendita su piattaforme online o in altri punti vendita è invitato a segnalarlo immediatamente. Questa strategia di crowdsourcing mira a recuperare il materiale rubato e a punire eventuali ricettori, chiudendo un cerchio di giustizia e resilienza per la famiglia Muller e il team di Off Time.