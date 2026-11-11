Rapina e fuga a Milano: arresto 54enne dopo scontro Mercedes

A Milano, un pregiudicato di 54 anni è stato arrestato dopo una violenta rapina in via Briosi e una fuga pericolosa che ha causato uno scontro con una Mercedes.

Un pomeriggio di terrore si è svolto a Milano lunedì 9 novembre, trasformando le vie del quartiere in una scena di caos e violenza. Intorno alle 15, in via Giovanni Briosi, vicino a piazza Francesco Guardi, una donna di 56 anni stava parcheggiando la sua BMW Serie 1 quando è stata sorpresa da un aggressore sconosciuto.

L'aggressione iniziale e il tentativo di fuga

L'uomo ha spalancato lo sportello dell'auto senza preavviso, afferrando la vittima con forza e scaraventandola sull'asfalto per impossessarsi del veicolo. La donna, incapace di reagire, è stata lasciata a terra mentre l'attaccante prendeva il controllo della vettura. Un passante, allarmato dalle urla della donna, ha cercato immediatamente di bloccare la fuga del malvivente.

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La corsa pericolosa tra i semafori rossi

Il conducente, identificato successivamente come un pregiudicato italiano di 54 anni, ha risposto alla resistenza inserendo la retromarcia e accelerando bruscamente, tentando di investire il testimone coraggioso. Nonostante l'impatto, l'uomo si è rialzato e ha tentato nuovamente di aprire lo sportello, ma l'aggressore ha sgommato via, scagliando di nuovo il passante a terra e ignorando completamente le precedenze all'incrocio.

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Scontro finale e identificazione immediata

La fuga si è protratta lungo viale Romagna, con il 54enne che attraversava semafori rossi e compiva manovre sconsiderate fino all'incrocio tra viale Campania e corso XXII Marzo. Qui, la BMW ha impattato violentemente contro un SUV Mercedes, fermando definitivamente la corsa. Il video ripreso da un balcone ha documentato l'intera sequenza, fornendo prove cruciali alle autorità.

Arresto e accuse per resistenza e rapina

I Carabinieri del Nucleo radiomobile e la Polizia locale sono intervenuti sul luogo dello scontro. L'uomo ha tentato una falsa versione dei fatti, affermando che l'auto appartenesse a un'amica, ma è stato smontato dalle testimonianze già raccolte. Dopo aver aggredito gli agenti, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e indagato per rapina aggravata.