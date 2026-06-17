Rapina e lesioni aggravate a Genova: fermati tre minorenni tunisini per l'aggressione a un alpino durante l'adunata nazionale

Tre minorenni di origine tunisina sono stati arrestati dalla polizia per aver rapito e picchiato un alpino di 40 anni nel centro storico di Genova il 9 maggio scorso, durante i giorni dell'adunata nazionale. La vittima ha riportato una frattura scomposta alla mascella e una prognosi di 40 giorni. I giovani sono ora rinchiusi in un istituto penale minorile a Torino.

Prima l'hanno circondato in un vicolo di Genova , poi l'hanno rapinato. A distanza di più di un mese da quel 9 maggio, la polizia ha arrestato tre minorenni per rapina e lesioni aggravate.

I giovani, due di 17 e uno di 16 anni, avrebbero aggredito senza pietà un alpino proprio nei giorni dell'adunata nazionale. La vittima, un uomo di 40 anni, si trovava nel centro storico di Genova quando si è consumata l'aggressione. L'alpino è stato raggiunto da quattro ragazzi che gli hanno bloccato ogni via di fuga. Uno di loro l'avrebbe colpito con un pugno in pieno volto causandogli una frattura scomposta alla mascella.

I giovani, prima di darsela a gambe, gli avrebbero sottratto il portafoglio e un coltellino multiuso che aveva nelle tasche dei pantaloni. I medici hanno diagnosticato alla vittima una prognosi di 40 giorni. Il 17 giugno la squadra mobile di Genova ha arrestato tre dei quattro ragazzi coinvolti nella rapina. Sono tutti di origine tunisina con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Uno di loro è stato anche denunciato per ricettazione. I giovani sono stati trasferiti all'istituto penale per i minorenni di Torino





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