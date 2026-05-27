Rapina e sequestro di un 18enne a Pescara: la madre racconta l'incubo

Un ragazzo di 18 anni è stato sequestrato e costretto a prelevare 70 euro al bancomat in corso Vittorio Emanuele a Pescara. La madre denuncia un trauma e svela che altri adolescenti sono stati vittime dello stesso aggressore. I carabinieri indagano.

Un ragazzo di 18 anni ha vissuto un incubo di quaranta minuti la sera di sabato scorso a Pescara , quando è stato sequestrato e rapinato in pieno centro cittadino.

La vittima stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici quando, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della sede centrale delle Poste, è stato avvicinato da un uomo italiano poco più che ventenne, apparentemente senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione psicofisica. Il malvivente ha bloccato il giovane, minacciandolo psicologicamente e mostrando tatuaggi, vantando un passato in carcere per tentato omicidio.

Sotto queste pesanti minacce, il ragazzo è stato costretto a dirigersi verso uno sportello bancomat e prelevare 70 euro, che ha consegnato al suo aggressore. Solo dopo il prelievo il sequestratore si è allontanato, lasciando la vittima in stato di shock. Il giovane è riuscito a raggiungere casa e raccontare tutto ai genitori, che hanno immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri della Compagnia di Pescara.

Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno analizzando i filmati di sorveglianza della zona per identificare il responsabile, che potrebbe non essere nuovo a simili episodi. La madre del ragazzo ha rilasciato una dichiarazione riportata dal quotidiano Il Centro, esprimendo tutta la sua angoscia per quanto accaduto.

'Un incubo che ha traumatizzato tutta la famiglia. Immaginate cosa possa significare a 18 anni sentirsi in trappola, minacciato e senza via di fuga per così tanto tempo. Quell'uomo lo ha manipolato psicologicamente, dicendogli di essere un violento e mostrando i tatuaggi come trofeo per cinque anni passati in cella per tentato omicidio.

La cosa che spaventa di più è che, parlando in giro, abbiamo scoperto che la stessa sorte è toccata ad altri adolescenti della zona, alcuni dei quali malmenati. Questo individuo colpisce regolarmente, e probabilmente fa parte di un gruppo più esteso' ha dichiarato la madre. La donna ha aggiunto che la famiglia è sconvolta e che il figlio ha bisogno di supporto psicologico per superare il trauma.

I carabinieri, dal canto loro, stanno lavorando a ritmo serrato per porre fine alle scorribande del giovane malvivente e verificare l'eventuale presenza di complici. La notizia ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza delle strade del centro, frequentate soprattutto dai più giovani. L'episodio non è isolato: secondo quanto riferito dalla madre, altri adolescenti della stessa area sarebbero stati vittime di aggressioni simili.

Questo elemento fa pensare agli inquirenti che possa trattarsi di un'organizzazione più ampia, con il modus operandi di puntare i giovani che tornano a casa da soli nelle ore serali. La polizia sta intensificando i pattugliamenti e invitando la cittadinanza a segnalare qualsiasi comportamento sospetto. Nel frattempo, il ragazzo sequestrato cerca di tornare alla normalità, sostenuto dalla famiglia e dagli amici.

La comunità di Pescara si stringe attorno a lui, mentre le indagini proseguono per assicurare il responsabile alla giustizia e restituire serenità a una città scossa da questo grave episodio di criminalità. I carabinieri raccomandano a tutti i giovani di prestare attenzione quando si trovano soli per strada, di evitare zone poco illuminate e di non esitare a chiedere aiuto in caso di pericolo.

La sicurezza dei cittadini rimane una priorità assoluta, e ogni segnalazione può contribuire a prevenire future tragedie





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pescara Sequestro Rapina 18Enne Bancomat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torino, 28enne egiziano pesta e rapina giovane su tramL'arrestato è un ventottenne egiziano, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina in concorso

Read more »

Torino: pesta e rapina giovane su tram, arrestatoI carabinieri del comando stazione Torino Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di un ventottenne...

Read more »

Pescara, Insigne sempre più lontano: una nuova avventura in Italia o il Qatar?Il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere lontano da quel Pescara dove era tornato a gennaio per cercare di salvare la squadra dalla retrocessione in Serie C, a quattordici anni di distanza dalla storica cavalcata promozione in Serie A con Zdenek Zeman in panchina, senza però riuscirci.

Read more »

Opel torna a fare sul serio: una Mokka elettrica rally e un 18enne talentuoso alla guidaIl marchio tedesco lancia il suo team italiano nell'ADAC Opel GSE Rally Cup 2026. Valentino Ledda, 18 anni, sarà il volto di una nuova era sportiva a emissioni…

Read more »