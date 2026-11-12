Rapina Fallita Gioielliere San Marco in Lamis Sequestro 11 Novembre

Rapina tentata a San Marco in Lamis il 11 novembre: banditi armati sequestrano gioielliere minacciando la famiglia. Fallimento grazie ai Carabinieri.

Un drammatico tentato sequestro di persona e una rapina ai danni di un gioielliere si sono svolti nella notte tra il 11 novembre e il 12 novembre a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. L'episodio, definito dal procuratore una violenza gratuita e premeditata, ha visto protagonista un uomo di 61 anni che è stato sottratto con la forza dalla sua automobile da una banda armata.

Dettagli Operativi e Modalità dell'Attacco

I fatti hanno avuto inizio nella tarda serata del 11 novembre, quando il commerciante è stato intercettato e prelevato dalla sua auto da individui incappucciati e armati con fucili d'assalto. I rapinatori hanno immediatamente trasferito la vittima in una zona campagnola isolata, isolandola dal contesto urbano per poter agire con totale impunità e senza testimoni diretti.

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Una volta raggiunta la location segreta, i malavitosi hanno costretto l'uomo a spogliarsi completamente, umiliandolo pubblicamente di fronte al suo aguzzino. Durante questa fase di controllo fisico, i banditi hanno esatto la consegna immediata delle chiavi della gioielleria di proprietà della vittima, minacciandolo di morte immediata in caso di resistenza o tentativo di fuga.

Per ottenere le chiavi e indurre il commerciante a collaborare, gli aguzzini hanno utilizzato una tecnica di pressione psicologica basata sulla paura di perdere i propri cari. Hanno infatti urlato falsamente di aver già sotto sequestro sua moglie e suo figlio, costringendo la vittima a credere che la sua vita e quella della sua famiglia fossero già in grave pericolo.

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Reazione della Famiglia e Posizioni dei Soggetti Coinvolti

La dinamica è stata smentita dai fatti concreti quando la moglie del gioielliere, accortasi del desaparecido del marito, ha immediatamente allertato le autorità competenti. La donna ha contato sulla rapidità d'intervento dei Carabinieri per prevenire il compimento dell'illecito penale, dimostrando una tempestività che ha invertito le sorti dell'operazione criminosa.

I Carabinieri, guidati dalle informazioni fornite dalla famiglia e dai testimoni oculari del sequestro, hanno immediatamente predisposto un dispositivo di circondamento. La velocità delle operazioni ha permesso di localizzare il luogo in cui era stata trattenuta la vittima, prima che i malviventi potessero completare la fase di penetrazione nel locale commerciale.

I vicini di casa e gli amici del commerciante, avvisati dalla moglie, hanno prontamente raggiunto la zona del sequestro. La loro presenza ha contribuito a isolare ulteriormente il gruppo di rapinatori, impedendo loro qualsiasi fuga o tentato suicidio, e garantendo la sicurezza fisica del gioielliere durante l'operazione di liberazione.

Conseguenze Immediate e Impatto sul Territorio

Quando i banditi, già entrati nell'area della gioielleria o in prossimità dell'ingresso, hanno tentato di forzare la chiusura, sono stati sorpresi dall'arrivo dei Carabinieri e dei testimoni. Questa sorpresa tattica ha fatto fallire irrimediabilmente il colpo, impedendo il furto di oggetti di pregio e il danno economico alla attività commerciale locale.

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Il sequestro dell'uomo di 61 anni è stato confermato dalle indagini preliminari, che hanno permesso di identificare e arrestare i membri della banda. L'uso di armi da fuoco e la minaccia contro familiari costituiscono aggravanti penali che comporteranno un inasprimento delle pene per i responsabili.

L'evento ha generato un forte allarme sociale nella comunità di San Marco in Lamis, sottolineando la necessità di maggiore vigilanza per le attività commerciali. Le forze dell'ordine hanno lanciato un messaggio di deterrenza, ribadendo la massima efficienza nella risposta ai reati violenti e la protezione dei cittadini e delle imprese.

Le indagini continuano per verificare se vi siano altri complici o collegamenti con altri episodi di criminalità organizzata nella zona. Il gioielliere, sebbene traumatizzato psicologicamente, ha recuperato la libertà fisica grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, evitando il peggio.