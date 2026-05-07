Rapina impropria all'Eurospin di Casal Bruciato: arrestato un 30enne dopo colluttazione con guardia giurata

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato merce per 400 euro in un supermercato Eurospin a Roma, aggredendo un addetto alla sicurezza durante il tentativo di fuga.

Il pomeriggio di mercoledì 6 maggio a Roma è stato segnato da un episodio di forte tensione e paura all'interno di un punto vendita Eurospin situato in via Tiburtina, nel quartiere di Casal Bruciato .

Quello che sembrava essere un normale giorno di shopping per i numerosi clienti presenti nel supermercato si è trasformato improvvisamente in una scena di caos e apprensione, quando un individuo ha deciso di compiere un furto, scatenando poi una colluttazione violenta con il personale di sicurezza. I testimoni, molti dei quali stavano tranquillamente effettuando i propri acquisti, hanno assistito attoniti a una sequenza di eventi rapidi e concitati, che hanno riportato alla luce le problematiche legate alla sicurezza nei grandi esercizi commerciali della capitale.

Secondo le ricostruzioni dettagliate emerse dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il protagonista della vicenda è un cittadino tunisino di 30 anni, descritto come un uomo senza dimora e già noto alle autorità per precedenti penali. L'uomo è entrato nel supermercato muovendosi con estrema cautela, cercando di non attirare l'attenzione dei presenti o dei sistemi di videosorveglianza.

Con aria furtiva, ha iniziato a selezionare diversi articoli dagli scaffali, concentrandosi in particolare su prodotti tecnologici e capi di abbigliamento, merce che solitamente ha un alto valore di rivendibilità nel mercato nero. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 400 euro. Una volta prelevati gli oggetti, l'uomo li ha accuratamente occultati all'interno di uno zaino che portava con sé, convinto di poter lasciare l'area commerciale senza essere scoperto.

Tuttavia, il piano della spesa gratuita è fallito nel momento esatto in cui l'uomo ha tentato di oltrepassare l'uscita. Gli allarmi sono scattati immediatamente, attirando l'attenzione di un addetto alla sicurezza che si trovava a presidiare l'ingresso. A quel punto, invece di arrendersi, l'uomo ha tentato una fuga disperata, dando inizio a una violenta colluttazione con il vigilante.

Nel tentativo di liberarsi e scappare, il sospettato ha colpito e spintonato l'operatore di sicurezza, creando un clima di panico tra i clienti che si trovavano nelle vicinanze, alcuni dei quali hanno reagito con grida e allarmi, temendo per la propria incolumità. La situazione è precipitata ulteriormente quando è stata segnalata, inizialmente, la presenza di un coltello nelle mani dell'aggressore, un dettaglio che ha aumentato drasticamente il livello di allerta. L'intervento dei Carabinieri è stato tempestivo e risolutivo.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno proceduto a disinnescare la situazione, riuscendo a bloccare l'uomo che era stato tenuto fermo, con notevole coraggio, dal vigilante nonostante l'aggressione subita. Durante la perquisizione personale, è emerso un dettaglio fondamentale: l'oggetto scambiato per un'arma bianca era in realtà un semplice accendino.

La confusione, nata nel culmine della concitazione e della paura, aveva portato a un'interpretazione errata della situazione, ma l'operazione di sicurezza è stata comunque condotta con la massima prudenza per evitare escalation. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la caserma per le formalità di rito.

L'accusa mossa contro il trentenne è quella di rapina impropria, un reato che scatta quando il furto si trasforma in rapina a causa della violenza utilizzata per assicurarsi il possesso della refurtiva o per facilitare la fuga. Fortunatamente, nonostante la dinamica violenta della colluttazione e lo stress vissuto dai presenti, non sono stati registrati feriti gravi, sebbene il vigilante abbia subito lo shock dell'attacco.

Questo episodio sottolinea ancora una volta la vulnerabilità dei punti vendita urbani e l'importanza di una sorveglianza rapida ed efficace per garantire la sicurezza di lavoratori e consumatori





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