Rapina in Banca a Napoli: Commando Armato Prende Ostaggi nella Filiale Credite Agricole

Un audace colpo in banca a Napoli ha visto tre uomini mascherati prendere in ostaggio clienti e dipendenti della filiale Credite Agricole in piazza Medaglie d'Oro. L'intervento delle forze speciali e le trattative hanno tenuto la città con il fiato sospeso.

Il terrore si è manifestato all'improvviso, con tre uomini mascherati e vestiti con tute blu scuro che hanno fatto irruzione nella filiale 10 della Credite Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella di Napoli . L'audace rapina è avvenuta poco dopo le undici di ieri mattina, quando il commando è entrato tranquillamente dall'ingresso principale.

L'obiettivo non era solo il denaro contante, ma soprattutto i beni e i valori custoditi nel vasto caveau sotterraneo dell'istituto di credito. I danni sono ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime parlano di un bottino che potrebbe superare il mezzo milione di euro, arrivando a cifre triple. L'assalto è avvenuto in una mattina apparentemente tranquilla di metà aprile, trasformandola in un dramma per i presenti. All'interno della banca, uno dei rapinatori brandiva una pistola minacciando clienti e cassieri. Nonostante il panico, qualcuno è riuscito ad attivare il pulsante rosso di allarme, allertando immediatamente le forze dell'ordine. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della compagnia Vomero e del Radiomobile. La situazione si è rivelata estremamente delicata: i malviventi tenevano in ostaggio una dozzina di clienti e circa dieci tra dipendenti e funzionari. La piazza Medaglie d'Oro, uno snodo cruciale per la circolazione, è stata chiusa al traffico, mentre dall'esterno si udivano le grida disperate degli ostaggi. I militari hanno immediatamente cinturato l'area e avviato un tentativo di trattativa con i banditi, che inizialmente non rispondevano nemmeno alle chiamate. Dopo minuti interminabili di tensione e paura, i malviventi hanno comunicato di essere disposti a liberare tutti gli ostaggi, chiedendo una via di fuga da una delle vetrate blindate che si affaccia su via Ugo Niutta. Nel frattempo, la curiosità dei passanti, armati di smartphone per filmare la scena, ha rischiato di ostacolare il lavoro degli investigatori. Circa un centinaio di carabinieri, in assetto di guerra, si trovavano schierati a protezione, consapevoli del pericolo rappresentato da delinquenti braccati e pronti a tutto. L'arrivo del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, accompagnato dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli, e dei comandanti provinciali dei carabinieri ha sottolineato la gravità della situazione. Data l'impossibilità di un'irruzione immediata, si è deciso di attendere l'intervento degli uomini del Gis, il Gruppo d'intervento speciale dell'Arma, un reparto d'élite specializzato in missioni delicate. Un elicottero partito dalla Toscana con i super-specialisti è atterrato all'ospedale Cardarelli nel tardo pomeriggio, attorno alle 16:15. Nessuno era sicuro che i banditi fossero ancora all'interno, ma si preferiva non rischiare un'azione di forza. Sei degli ostaggi hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria per lo spavento, ma nessuno è stato ricoverato. Tra le vittime, anche il direttore della filiale, che secondo alcune testimonianze avrebbe subito violenze durante la rapina





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