Rapina in banca al Vomero: la fuga della 'banda del buco' sotto indagine

Indagini serrate dei Carabinieri per identificare i rapinatori che hanno assaltato una filiale Credit Agricole a Napoli, fuggendo attraverso un buco nel pavimento. Ricostruzione dei movimenti e delle vie di fuga dei malviventi.

Le indagini per identificare e catturare la così detta ' banda del buco ' che ha messo a segno una audace rapina alla filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero di Napoli , proseguono senza sosta.

Fin dal pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, supportati dal personale dell'azienda ABC (Acqua Bene Comune), sono attivamente impegnati nella meticolosa ricostruzione dei movimenti dei malviventi, concentrando gli sforzi sulla loro via di fuga.

La modalità operativa della banda ha destato particolare stupore: alcuni rapinatori sarebbero giunti sul luogo del delitto a bordo di un veicolo, mentre altri complici avrebbero avuto accesso alla banca attraverso un foro creato appositamente nel pavimento.

La stima del numero di persone coinvolte nel colpo è ancora in fase di definizione, ma i testimoni oculari concordano nell'indicare un numero superiore a tre individui.

Le attività investigative includono un'approfondita ispezione dei sistemi fognari, sia quelli interni alla banca che quelli dislocati nell'area circostante la filiale. Questo lavoro di dettaglio mira a chiarire ogni aspetto, dall'esatto momento dell'arrivo dei rapinatori fino alla loro precipitosa fuga, cercando indizi preziosi che possano portare al loro smascheramento.

L'assalto armato all'istituto di credito è stato caratterizzato da una notevole audacia: i rapinatori, con il volto completamente celato da passamontagna e vestiti con tute scure, si sono barricati all'interno della filiale dopo aver perpetrato il furto.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo e imponente. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, affiancati da unità speciali antisommossa, hanno immediatamente cinturato l'area della banca. Decine di uomini e donne in divisa, equipaggiati con giubbotti antiproiettile, hanno circondato la filiale in un'operazione di messa in sicurezza.

I Vigili del Fuoco, dopo circa due ore di trattative e operazioni di accesso, sono riusciti a praticare un'apertura che ha permesso l'evacuazione degli ostaggi.

Fortunatamente, le sei persone trattenute all'interno, tra clienti e personale della banca, hanno necessitato solo di cure mediche per shock emotivo e forte spavento, senza riportare lesioni fisiche o richiedere il trasporto in ospedale da parte del personale del 118 presente sul posto.

L'incubo per gli ostaggi è durato oltre due ore. Durante questo lasso di tempo, i rapinatori hanno mantenuto una ferma posizione barricati all'interno dell'istituto, mostrando alcuna intenzione di negoziare con le forze dell'ordine o di arrendersi, nemmeno dopo la liberazione delle persone tenute prigioniere.

La situazione è stata seguita attentamente dal Procuratore Nicola Gratteri, giunto sul posto poco dopo le 13:30, che ha coordinato le operazioni e supervisionato le fasi successive, inclusa la bonifica e i rilievi su un'autovettura con targa di carta, presumibilmente utilizzata dai criminali per raggiungere Piazzale Medaglie d'Oro.

Nel pomeriggio, la situazione ha visto un'ulteriore escalation con l'arrivo dei militari del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) dell'Arma dei Carabinieri, giunti in elicottero da Livorno.

L'irruzione del GIS è avvenuta intorno alle 17:00. Tuttavia, al momento dell'intervento delle forze speciali, la filiale bancaria è risultata essere deserta, con i rapinatori che erano nel frattempo riusciti a dileguarsi, rendendo vano il blitz.

La ricerca degli autori della rapina si intensifica, focalizzandosi sulla ricostruzione dettagliata di ogni loro mossa e sull'analisi degli elementi lasciati sul luogo del crimine e lungo le potenziali vie di fuga, nell'ottica di assicurarli alla giustizia





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