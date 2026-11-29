Rapina violenta in un locale di Roma: tre uomini arrestati per aggressione a barista e furto di alcolici. Quarto fuggito. Dettagli sugli arresti e refurtiva.

Una violenta rapina ha insanguinato la movida romana sabato sera, lasciando il segno non solo sul piano economico ma anche sul piano fisico e psicologico. L'attacco è avvenuto intorno alle 22.30 in un locale situato in via L'Aquila, noto punto di ritrovo per la vita notturna della capitale. Quattro malviventi hanno aggredito brutalmente una barista di 27 anni, originaria del Prima, colpendola con spray urticante direttamente in faccia. L'obiettivo della banda era chiaro: impossessarsi delle bottiglie di alcolici esposte nel banco bar per poi darsi rapidamente alla fuga.

I Dettagli dell'Aggressione e la Fuga

Il gruppo si è scagliato contro la donna con una violenza tale da richiedere un intervento immediato delle forze dell'ordine. La barista, pur subendo l'attacco e l'uso di sostanze chimiche irritanti, non ha riportato ferite gravi alla sua integrità fisica. Non ha accolto le cure mediche proposte sul posto, dimostrando una notevole forza d'animo nonostante lo shock dell'accaduto. I tre complici hanno cercato di portare via la merce rubata, ma la refurtiva è stata successivamente recuperata e restituita al titolare del locale, mitigando le perdite economiche.

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L'Intervento dei Carabinieri e gli Arresti

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti tempestivamente sul luogo del crimine, coordinando le operazioni di fermo e ricerca. Dei quattro individui coinvolti, tre sono stati immediatamente identificati e fermati dalle autorità. Si tratta di tre cittadini senegalesi, rispettivamente di 20, 29 e 32 anni. Tutti e tre risultano essere privi di una dimora fissa e sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti attività criminose. Il quarto componente della banda è riuscito a sottrarsi al controllo immediato della polizia e rimane attualmente sotto indagine come latitante.

Arresti, Denunce e Possesso di Sostanze

Durante i controlli approfonditi effettuati sui tre fermati, emersero ulteriori gravi violazioni della legge oltre al reato di rapina. In particolare, sul trentaduenne, l'adulto del gruppo, i carabinieri rinvennero un coltello a serramanico e due dosi di cocaina per un peso complessivo di circa tre grammi. Per questo motivo, al 32enne è stata contestata una denuncia per porto abusivo di armi ed è stata presentata una segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria competente per le dovute azioni legali.

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La Convalida degli Arresti e la Situazione Attuale

I giudici hanno immediatamente convalidato gli arresti effettuati dai carabinieri, confermando la fondatezza delle accuse mosse contro i tre uomini. Il Tribunale della Capitale ha disposto l'emissione dei cartelli di cattura per due dei indagati, che saranno rinchiusi in carcere. Per il terzo indagato, è stato invece imposto l'obbligo di presentazione in caserma, una misura preventiva che ne limita la libertà di movimento ma non ne comporta la reclusione immediata. Le indagini per identificare e catturare il quarto membro della gang proseguono con priorità assoluta.

Questo episodio mette in luce la fragilità dei locali notturni di periferia e la necessità di una sorveglianza rinforzata nelle aree ad alta densità di movida. L'azione delle forze dell'ordine ha consentito un rapido smantellamento della cellula criminale, garantendo giustizia per la vittima e sicurezza per la comunità. I vicini e i clienti abituali del locale di via L'Aquila hanno accolto la notizia degli arresti con sollievo, consapevole che la minaccia è stata rimossa dal territorio.