Milan Uskokovic e Gaetano Cuva finiscono in carcere per la feroce rapina a Leinì del 2009. Il caso si risolve con il DNA dopo 17 anni.

Il lungo calvario delle indagini sulla violenta rapina commessa a Leinì si chiude con l'arresto di due uomini, Milan Uskokovic e Gaetano Cuva, condannati al carcere il 16 novembre 2026. La decisione del gip Fabio Rabagliati, su richiesta della Procura, pone fine a un'inchiesta avviata diciassette anni fa, quando una famiglia Tedoldi subì un sequestro di persona e un furto aggravato nella propria abitazione nel Torinese.

I dettagli della rapina nella villa di Leinì

Secondo la ricostruzione dei fatti, almeno quattro uomini travisati e armati di armi da fuoco, manganelli e spray urticante fecero irruzione nella villa della famiglia Tedoldi in strada del Fornacino. I malviventi cercavano una cassaforte, ma non la trovarono. Il figlio Davide, 29 anni, fu colpito con violenza fino a lasciare privo di sensi, mentre i genitori furono legati: lui in camera da letto e lei in bagno.

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La madre Pasqualina Rubatto fu costretta a consegnare denaro e un assegno, mentre il padre Italo si salvò fingendosi morto durante un tentato soffocamento da parte di uno dei rapinatori. Il bottino finale, secondo i carabinieri, ammontava a 2.500 euro in contanti, un assegno da 17mila euro e due fucili semiautomatici.

Il ruolo cruciale delle prove biologiche

Per anni il caso rimase fermo, ma i reperti fisici rinvenuti sulla scena del crimine non furono mai abbandonati. Tra questi figuravano resti di guanti in lattice, pezzi di corda, borsoni, fascette da elettricista e nastro adesivo. Gli investigatori riuscirono a isolare profili di DNA da quel materiale che non risultavano nelle banche dati nazionali.

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La svolta scientifica arrivò nel 2023, quando uno dei profili genetici identificati fu attribuito con certezza a un componente della banda criminale. Questa identificazione diede nuova slancio alle indagini, permettendo di collegare direttamente i sospettati alla violenza perpetrata nella villa nel 2009.

Intercettazioni e misure cautelari nel 2026

Nel giugno 2025 i carabinieri intercettarono i preparativi di un nuovo colpo in un'abitazione di Torino, intervenendo prima che il reato venisse commesso. Questo episodio, riportato da Torino Cronaca, influenzò pesantemente la valutazione del rischio di reiterazione dei reati, spingendo l'autorità giudiziaria verso misure cautelari restrittive.

Di conseguenza, il 16 novembre 2026 il gip Fabio Rabagliati dispose il carcere per Milan Uskokovic, 64 anni e cittadino serbo, e Gaetano Cuva, nato nel 1977 a Moncalieri. Le accuse contro di loro includono rapina pluriaggravata in concorso e tentato omicidio, quest'ultima contestata in particolare a Cuva.

Il secondo capitolo: l'omicidio di Momo

Oltre alla rapina di Leinì, la stampa locale segue da mesi un secondo capitolo che vede Uskokovic accusato dell'omicidio di Momcilo Momo Bakal. L'imprenditore bosniaco era stato ritenuto dagli inquirenti parte del commando responsabile della rapina nella villa. L'accusa legerebbe quindi due episodi criminali distinti attraverso la figura centrale di Uskokovic.

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Uskokovic ha sempre respinto sia l'accusa di omicidio, sia quelle relative alla rapina di Leinì. Per ora ci si trova di fronte a due indagati colpiti da una misura cautelare; spetterà al futuro processo determinare se le tracce biologiche e le prove raccolte raccontino davvero tutta la storia e confermino la loro responsabilità penale.