Assalto violento in pieno giorno alla concessionaria usata di Via Anagnina. Colpi di kalashnikov, bottino di 40mila euro e arresto di un malavitoso romano. La caccia ai fuggitivi.

Un'operazione di sicurezza si è svolta in piena luce del sole nel quartiere romano di Anagnina, segnata dall'uso di armi da fuoco e da un tentato furto aggravato di notevole entità. Attorno alle ore tredici e quindici, una banda criminale ha assaltato la concessionaria di vetture usate denominata Mrs Motors, situata al civico 392 della via omonima. Gli aggressori hanno fatto fuoco con armi di tipo kalashnikov, colpendo con violenza i finestrini e le carrozzerie delle automobili in esposizione. L'impatto dei proiettili ha provocato il frantumamento del vetro e la perforazione delle lamiere, creando un quadro di distruzione materiale evidente e intimidatorio.

Dettagli dell'assalto e dinamica della sparatoria

La violenza dell'attacco ha innescato immediatamente un allarme capillare nella zona, con numerose telefonate che hanno raggiunto il numero unico di emergenza 112 per segnalare lo sparo in corso. Nonostante l'elevato volume di fuoco e la gravità delle lesioni alle merci esposte, le autorità confermano che non ci sono stati feriti tra il personale o i possibili passanti. La tempestività delle segnalazioni ha permesso alle forze dell'ordine di attivarsi con rapidità, coordinando un intervento mirato per bloccare i responsabili sull'atto stesso del reato o nelle immediate vicinanze. La natura dell'attacco, condotto in pieno giorno, testimonia la spregiudicatezza dei soggetti coinvolti nel giro criminale.

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Arresto e identità del soggetto coinvolto

Le pattuglie dell'Ufficio di prevenzione generale e soccorso, affiancate dalla squadra mobile, sono riuscite a intercettare e a fermare uno dei componenti del gruppo criminale. Si tratta di un cittadino romano di 48 anni, un malavitoso già noto alle autorità per precedenti penali che includono reati quali furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'arresto, l'uomo si trovava in possesso di un'arma da fuoco, elemento che conferma il carattere violento e prestabilito dell'azione criminosa. La sua cattura rappresenta un passo fondamentale per la ricostruzione della catena di comando e delle responsabilità specifiche in merito al colpo ai danni della concessionaria.

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Recupero del bottino e valore delle refurtive

L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di recuperare una parte significativa del bottino sottratto durante l'assalto, il cui valore complessivo è stimato in circa quarantamila euro. Oltre alla somma in denaro, gli agenti hanno recuperato un orologio di lusso, probabilmente una delle merci più preziose prese di mira dai banditi. La presenza di refurtive di alto valore suggerisce che l'obiettivo dell'operazione non fosse solo il denaro contante, ma anche beni di facile riciclaggio o ad alto valore commerciale. Questo dettaglio amplifica la gravità del reato, configurandolo come una rapina di grande portata economica con implicazioni per il mercato nero dei beni rubati.

La caccia ai complici fuggitivi

Nonostante l'arresto di uno dei partecipanti, le indagini sono attivamente dirette verso l'individuazione e l'arresto dei due complici che sono riusciti a dare nuovamente le spalle alle autorità. I fuggitivi sarebbero stati avvistati mentre si dirigevano verso la zona che incrocia con via Sette Metri, un'area critica che ha permesso la loro temporanea fuga. Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta ricerca sul territorio per localizzare i due uomini, intensificando i controlli nelle strade limitrofe e analizzando le immagini per identificare eventuali veicoli utilizzati per la fuga. La collaborazione con la cittadinanza resta fondamentale per triangolare la posizione degli evasi.