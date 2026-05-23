Rapina nella gioielleria del centro commerciale Casal Bertone: dipendenti minacciate e fuga con bottino

Due rapinatori hanno minacciato le dipendenti con una pistola e portato via gioielli dal bancone durante una rapina in una gioielleria del centro commerciale Casal Bertone.
Roma, rapina nella gioielleria del centro commerciale Casal Bertone: dipendenti minacciate con una pistola, poi la fuga con il bottino. A Casal Bertone, due rapinatori entrano con i volti coperti e una pistola in pugno nella gioielleria 'Blue Spirit' all'interno del centro commerciale, poco dopo l'apertura.
Mentre uno minaccia entrambe le dipendenti, il complice porta via i gioielli dal bancone, raccogliendoli nella borsa. Con la borsa piena di bracciali, orologi e altri preziosi, i due rapinatori fuggono dopo minacciarle con una pistola e perdere le loro tracce. È successo ieri mattina, a un mese di distanza dalla violenta rapina messa a segno in un'altra gioielleria, Euroma 2
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