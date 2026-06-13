Rapina nella notte a Campoformido: anziani sequestrati in casa da banditi che parlano in friulano

Coppia di anziani vittima di una rapina in piena notte a Campoformido. Due banditi incappucciati sono entrati in casa mentre dormivano, li hanno legati, sequestrato i telefoni e messo a soqquadro l'abitazione in cerca di denaro. Sono fuggiti con un bottino contenuto. Indagini in corso.

Una coppia di anziani è stata vittima di una violenta irruzione nella propria abitazione a Campoformido nella serata di giovedì. Due uomini con il volto coperto sono entrati mentre la coppia dormiva, legandoli e privandoli dei telefoni per evitare richieste di aiuto.

Dopo aver perquisito l'intera casa in cerca di denaro o oggetti di valore, i malviventi si sono dati alla fuga con un bottino contenuto. I due coniugi, rispettivamente di 80 e 77 anni, sono riusciti a liberarsi solo dopo la partenza dei banditi grazie a un telefono rimasto nascosto e non trovato durante la rapina, contattando così il 112 e facendo intervenire i carabinieri.

Le indagini sono in corso, con l'acquisizione delle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona; un dettaglio che potrebbe risultare utile è il dialogo in friulano tra i due rapinatori, che potrebbe aiutare a restringere il campo delle indagini. La modalità dell'irruzione, con la casa già chiusa, e le caratteristiche dell'evento hanno sollevato preoccupazioni nella comunità locale, soprattutto considerando che episodi simili sono stati segnalati in altre aree del Friuli negli ultimi mesi.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire i movimenti dei malviventi prima e dopo il fatto, raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese video disponibili. La coppia, sotto shock, è stata soccorsa e visitata dal personale sanitario, senza fortunatamente riportare gravi lesioni





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