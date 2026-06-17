Rapina nella villa della stilista Daniela Fargion: bottino da 600mila euro

Quattro banditi armati hanno rapinato la villa della stilista Daniela Fargion alle porte di Impruneta. Minacciata con una pistola alla testa davanti al nipotino di due anni, è stata costretta a consegnare borse, gioielli e contanti per un valore di oltre 600.000 euro. I rapinatori hanno immobilizzato lei, due collaboratori domestici e forse il bambino con fascette elettriche, per poi fuggire con il bottino. Si tratta della quarta rapina subita dalla famiglia in 25 anni.

Una rapina violenta e drammatica ha colpito la villa della stilista Daniela Fargion , situata sulle colline di Impruneta , alle porte del Chianti, in una zona residenziale di via delle Sodera.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 del 16 giugno, quando un commando di quattro banditi, con il volto coperto e armati di pistole e spranghe, ha fatto irruzione nella proprietà. Secondo il racconto della stessa imprenditrice, uno dei malviventi le ha puntato una pistola alla testa, le ha sottratto il cellulare impedendole di chiamare aiuto e l'ha anche colpita alla testa.

La scena si è svolta alla presenza del nipotino di due anni, che si trovava nella villa con la nonna. La donna è stata costretta a consegnare borse di lusso, gioielli e contanti, per un valore complessivo che supera i 600.000 euro. Oltre alla Fargion, due collaboratori domestici presenti nella villa sono stati immobilizzati con fascette elettriche. Non è ancora chiaro se i rapinatori abbiano legato anche il bambino di due anni o se lo abbiano risparmiato.

Dopo aver portato a termine il colpo, i banditi sono fuggiti verosimilmente con l'aiuto di complici che attendevano nella zona. La stessa vittima ha dato l'allarme non appena è riuscita a liberarsi. Questo episodio è l'ennesimo atto criminale contro la famiglia: si tratta della quarta rapina subita in venticinque anni, un dato che evidenzia la vulnerabilità della zona e la reiterazione del fenomeno.

Le autorità sono ora al lavoro per identificare i componenti del commando e ricostruire i dettagli dell'azione, anche mediante l'analisi delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. La notizia ha suscitato allarme e solidarietà in tutta la comunità locale, con numerosi commenti che esprimono preoccupazione per la sicurezza delle famiglie in aree considerate finora tranquille. La villa in questione si trova in un contesto signorile e isolato, ma non sono bastati i sistemi di protezione a prevenire l'assalto.

L'episodio si inserisce in un contesto più ampio di microcriminalità che colpisce il territorio fiorentino, con furti e rapine in ville e appartamenti che continuano a seminare il panico tra i residenti





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