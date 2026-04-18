Rapina spettacolare a Napoli: rapinatori evadono da un cunicolo fognario dopo aver svuotato decine di cassette di sicurezza

Una filiale della banca Crédit Agricole a Napoli è stata oggetto di una audace rapina dove i malviventi sono entrati e fuggiti attraverso un cunicolo fognario, lasciando decine di cassette di sicurezza vuote e un generatore di corrente nei canali sotterranei. Le indagini sono in corso per identificare la banda e recuperare la refurtiva.

In una spettacolare rapina che ha scosso il quartiere Vomero-Arenella di Napoli , una filiale della banca Crédit Agricole è stata teatro di un audace colpo. Oltre al vistoso buco nel pavimento, da cui sono presumibilmente entrati e fuggiti i malviventi, i rapinatori hanno lasciato dietro di sé decine di cassette di sicurezza svuotate.

Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, analizzando meticolosamente ciò che è rimasto dopo la fuga della banda: un'automobile abbandonata, numerose cassette di sicurezza scassinate, un assortimento di attrezzi, un generatore di corrente e l'ormai celebre buco nel pavimento.

Secondo le prime testimonianze raccolte, gli investigatori ritengono che la banda fosse composta da almeno tre individui, tutti indossanti abiti identici e maschere raffiguranti volti di personaggi famosi, un dettaglio che aggiunge un elemento quasi teatrale alla vicenda. Una parte del gruppo sarebbe penetrata nella filiale attraverso il cunicolo scavato nel pavimento, collegato alla rete fognaria, mentre gli altri componenti sarebbero arrivati con un veicolo.

Dopo aver mantenuto sotto ostaggio per circa due ore 25 persone, tra clienti e dipendenti, i rapinatori sono riusciti a eclissarsi attraverso lo stesso varco da cui erano entrati. Il buco, largo circa mezzo metro, fa supporre che sia stato accuratamente preparato dai rapinatori stessi, che avrebbero lavorato per un considerevole periodo di tempo nel sottosuolo prima di mettere in atto il piano.

I Carabinieri, supportati dai tecnici della società Abc di Napoli, responsabile della gestione delle acque e del sistema fognario cittadino, hanno rinvenuto nei canali adiacenti alla banca diversi strumenti potenzialmente utilizzati per perforare il cemento, oltre a un generatore di corrente. Il generatore, ritrovato in condizioni precarie, suggerisce un suo prolungato utilizzo nei cunicoli, verosimilmente per garantire l'illuminazione necessaria durante le operazioni di scavo.

L'obiettivo primario dei rapinatori sembra essere stato quello di svuotare una decina di cassette di sicurezza. Non è ancora chiaro se le cassette aperte siano state scelte secondo un criterio specifico. Al momento, sembra improbabile che i malviventi abbiano ricevuto informazioni da fonti interne o vicine alla banca, dato che il contenuto delle cassette è noto solo ai legittimi proprietari. È plausibile che abbiano optato per un approccio casuale, tentando di forzarne quante più possibile nel tempo a loro disposizione.

Il valore complessivo della refurtiva è ancora sconosciuto. Nella mattinata di venerdì, si è formata una fila di persone fuori dall'istituto di credito, ansiosi di conoscere l'esito della rapina riguardo alle proprie cassette di sicurezza. I Carabinieri hanno effettuato rilievi anche su un'auto rinvenuta a breve distanza dalla banca, sospettata di essere stata utilizzata dai rapinatori per raggiungere il luogo del crimine.

Questo episodio evidenzia una nuova audacia e una pianificazione meticolosa da parte di gruppi criminali che sfruttano le infrastrutture sotterranee per compiere atti illeciti, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle reti urbane





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