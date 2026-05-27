Rapporto BCE: allarme contagio finanziario da shock energetico e debito sovrano

La Banca Centrale Europea identua nel Rapporto sulla Stabilità Finanziaria quattro canali principali di rischio per il sistema globale. dallo shock energetico legato alle tensioni in Medio Oriente, passando per le valutazioni sopravvalutate dei titoli tech e AI, fino alla fragilità del debito sovrano e ai pericoli posti dal shadow banking. Un possibile effetto domino che, partendo dai mercati, potrebbe estendersi all'economia reale.

Il rischio di una significativa correzione sui mercati azionari e di un conseguente contagio finanziario internazionale è in rapida crescita, secondo l'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria della Banca Centrale Europea .

L'analisi evidenzia come l'incertezza geopolitica, innescata dalle tensioni nel Medio Oriente e dai potenziali blocchi dello Stretto di Hormuz, possa avere ripercussioni sistemiche a livello globale. Questo scenario di crisi energetica, che coinvolge una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto, si combina pericolosamente con le valutazioni sovraesposte degli asset legati all'intelligenza artificiale, creando una situazione di duplice vulnerabilità per i portafogli di investimento.

I mercati finanziari stanno già scontando questa doppia pressione, con aumenti marcati dei prezzi delle materie prime energetiche e non, ma anche con movimenti anomali in classi di attività tradizionalmente considerate sicure, come le obbligazioni sovrane. Il report della BCE mette in guardia contro la sottovalutazione di tre canali principali di trasmissione del rischio.

In primo luogo, una prosecuzione del conflitto potrebbe minare la fiducia nella sostenibilità del debito pubblico dei paesi più esposti, innescando ondate di vendite e una crisi di fiducia generalizzata. In secondo luogo, l'eccessivo ricorso alla leva finanziaria e la scarsa liquidità nel settore degli intermediari non bancari, il cosiddetto shadow banking, potrebbero amplificare lo stress iniziale e diffonderlo in modo incontrollato.

Infine, l'interconnessione tra le banche tradizionali e questi attori non regolamentati, unita a potenziali tensioni sul debito sovrano, rischia di compromettere i canali del credito e la disponibilità di liquidità a livello sistemico. La BCE identifica proprio nel sistema bancario ombra un possibile focolaio di contagio. Hedge fund, fondi di investimento, private equity, assicurazioni e fondi pensione operano in modo simile alle banche ma con regole più lasche, spesso utilizzando elevati livelli di leva.

La loro forte esposizione ai titoli di Stato, specialmente di paesi con bilanci fragili, potrebbe multiplicare la velocità di propagazione di un improvviso cambio di sentimento sui mercati obbligazionari, che rappresentano un canale chiave per la trasmissione globale degli shock. L'impatto della crisi energetica sull'inflazione è già evidente. Se le pressioni si rivelassero temporanee, il sistema potrebbe assorbirle senza danni strutturali.

Tuttavia, se lo shock dovesse persistere, ci si troverebbe di fronte a tassi di interesse più alti a lungo, canali creditizi più ristretti e una crescita economica più debole, con ricadute negative sui costi di finanziamento degli Stati, in particolare di quelli più indebitati, mettendo a rischio la sostenibilità del loro debito. In questo contesto, gli hedge fund e altri operatori del credito privato, che operano con strategie sensibili ai movimenti di prezzo e spesso con leva elevata, potrebbero accentuare la volatilità.

Il report ricorda come già si registrino deflussi consistenti dai fondi obbligazionari ad alto rendimento e come compagnie assicurative, fondi pensione e fondi di investimento stiano già riducendo l'esposizione ad asset rischiosi. Finora il settore ha gestito le tensioni geopolitiche senza grandi scossoni, ma la BCE avverte che ulteriori deflussi sono probabili se l'impatto macrofinanziario del conflitto dovesse rivelarsi più grave delle attuali previsioni degli operatori.

La sommatoria di questi fattori, con una guerra che potrebbe sommarsi ad altri rischiAlreadyPresent, aumenta la probabilità di vendite forzate e margin call, eventi che potrebbero innescare una spiralie di contagio finanziario difficili da controllare





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