Il World Index 2026 rivela che milioni di bambini non si sentono al sicuro. Analisi dei dati su protezione, diritti e futuro dei minori tra Italia e Filippine.

Il World Index 2026 di ChildFund Alliance , presentato oggi a Manila, evidenzia una grave crisi nella percezione di sicurezza tra i minori globali. Più di un bambino su tre nel mondo non si sente sempre al sicuro e, per uno su cinque, la presenza di un adulto fidato non garantisce l'assistenza in caso di crisi. L'indagine è stata pubblicata alla vigilia della Seconda conferenza ministeriale globale per il contrasto alla violenza contro i minori, organizzata dal governo delle Filippine insieme a UNICEF e OMS.

Il divario tra leggi e protezione reale

Il rapporto confronta la tutela dei diritti di donne e minori in 134 Paesi con le esperienze dirette di oltre 3.000 bambini, bambine e adolescenti coinvolti in 27 Paesi. L'analisi, realizzata da ChildFund Alliance, rete internazionale attiva in oltre 60 Paesi di cui fa parte WeWorld, mostra come leggi e servizi non si trasformino in una concreta sensazione di protezione. Per i minori, la sicurezza dipende soprattutto dalle persone che incontrano e dai luoghi che frequentano quotidianamente.

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La casa è indicata come il posto più sicuro dal 74% degli intervistati, seguita dalla famiglia al 54% e dalla scuola al 45%. Tuttavia, non sono le mura a fare la differenza, ma la presenza di adulti affidabili capaci di ascoltare e intervenire. Un luogo diventa spazio protetto solo grazie a queste relazioni, tanto che un bambino ucraino di 11 anni in guerra indica la metropolitana come rifugio sicuro. Il problema sorge quando la possibilità di parlare non coincide con quella di essere realmente aiutati.

Punteggi nazionali e paradossi dell'efficacia

Gli indicatori rivelano discrepanze significative tra quadri normativi e realtà vissuta. L'Italia ottiene un punteggio di 81,6 su 100, ma solo il 38% dei bambini coinvolti nella ricerca ritiene di poter ricevere aiuto in caso di bisogno. Al contrario, nelle Filippine il 96% dei minori dichiara di sapere a chi rivolgersi per ricevere aiuto, la percentuale più alta tra i Paesi considerati. Anche in Ucraina, nonostante il conflitto, l'80% dei bambini raggiunti dai programmi di WeWorld sa dove trovare supporto.

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Il punteggio medio del World Index è passato da 60,7 nel 2015 a 65,1 nel 2026, ma i progressi sono lenti. 2,5 miliardi di bambini e circa 2,3 miliardi di donne vivono ancora in Paesi dove i loro diritti sono limitati o nulli. Se l'andamento restasse invariato, servirebbero altri 88 anni per garantire l'accesso universale all'istruzione e 173 anni per eliminare le forme di violenza di genere considerate dall'indice.

Impatto sul futuro e richieste di ascolto

Conflitti, crisi climatiche e difficoltà economiche restringono le possibilità future, influenzando la libertà di scelta e l'accesso a spazi sicuri. Il 67% degli intervistati si sente libero di scegliere il proprio percorso, ma il 17% risponde "forse" e il 10% ritiene di non avere questa possibilità. In Mali e Siria le percentuali di chi non pensa al futuro salgono rispettivamente all'8% e al 7%. Le ragazze con disabilità sperimentano maggior disagio e meno fiducia.

Dina Taddia, Consigliera Delegata di WeWorld, sottolinea che la ricerca dimostra la necessità di prendere sul serio le esperienze delle nuove generazioni. I bambini chiedono che le loro proposte, individuate attraverso attività di partecipazione, incidano realmente sulle decisioni che li riguardano, trasformando l'ascolto in azione concreta per la loro protezione e futuro.