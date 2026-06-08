Rapporto Eco Media 2025: innovazione sociale e crisi in cima all'attenzione mediatica in Italia

Il Rapporto Eco Media 2025, presentato a Roma, analizza la copertura mediatica delle tematiche ambientali in Italia. Innovazione sociale e crisi sono le più citate, con oltre un milione di occorrenze ciascuna. Energia e risorse guadagnano posizioni, mentre la sostenibilità resta centrale. L'evento ha premiato i migliori giornalisti ambientali.
Il Rapporto Eco Media 2025 , giunto alla sua dodicesima edizione, è stato presentato a Roma nell'ambito degli Stati Generali dell' Informazione Ambientale organizzati da Pentapolis Institute ETS e dal web magazine Eco in Città, con l'adesione del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il rapporto analizza la copertura mediatica delle tematiche ambientali in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, basandosi sul monitoraggio di web, carta stampata, TV, radio e social media. I dati mostrano un'attenzione costante dei media verso l'ambiente, con oltre un milione di citazioni ciascuna per 'innovazione sociale' e 'crisi', che includono il ruolo delle imprese sociali, il terzo settore, il cambiamento climatico e la crisi ambientale.
Seguono 'energia' (oltre 780.000 citazioni) e 'risorse' (775.000), che guadagnano due posizioni rispetto al 2024, superando 'biodiversità' (724.000). Completano la classifica 'istituzioni e società' (412.000), 'finanza sostenibile' (350.000) e 'trasporti' (217.000). Il 66,21% delle citazioni proviene dal web, il 15,07% dalla carta stampata, il 14,65% dalla TV e il 4,07% dalla radio.
Le fonti più prolifiche includono, per il web, testate come Agenparl, Ansa, Repubblica e Corriere; per la carta stampata, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Sole 24 Ore, Resto del Carlino e Nazione; per la TV, Gruppo Norba, TRC/TRC BO, ClassCNBC e Telefriuli; per la radio, Radio24, Radio Radicale, Giornale Radio e Radio1. Sui social, durante il periodo specifico della COP30 a Belém (Brasile), sono stati registrati oltre 17.000 contenuti e più di 800.000 interazioni, con temi predominanti come ecologia, sostenibilità ecologica e inquinamento.
La piattaforma più utilizzata è stata X. Massimiliano Pontillo, Presidente di Pentapolis Institute ETS, ha commentato: 'L'Agenda 2030 non è solo una tabella di marcia istituzionale, ma un patto globale che richiede una metamorfosi del nostro tessuto sociale, economico e politico. Per non smarrire la strada, abbiamo bisogno di una luce nitida. L'informazione ambientale non deve solo dire cosa succede, ma deve spiegare perché è fondamentale.
Solo attraverso la verità dei dati e la chiarezza del racconto potremo costruire quella fiducia necessaria a trasformare la transizione ecologica da una sfida tecnologica a un trionfo della civiltà umana.
' L'evento ha riunito oltre 40 speaker tra esperti, rappresentanti istituzionali, politici, imprenditoriali, accademici e della società civile, con l'obiettivo di analizzare e confrontarsi su tematiche prioritarie per il Paese. Cinque tavoli di riflessione hanno affrontato energia, mobilità, innovazione digitale, economia circolare e agroalimentare. Durante gli Stati Generali è stato assegnato il Premio Pentapolis Giornalisti per la Sostenibilità 2026.
I vincitori includono, per il web, Raffaele Lupoli (Economia Circolare) con menzione speciale ad Alessandro Farruggia (Ultima Bozza); per la TV, Emanuele Biggi (Rai 3 - Geo) con menzione a Ertilia Giordano (TeleAmbiente - EcoAgenda); per la carta stampata, Maria Chiara Voci (Casa Naturale) con menzione a Claudio Sisto (Mondo Sommerso); per la radio, Cecilia Di Lieto (Radio Popolare - Considera l'armadillo) con menzioni a Marianna Usuelli (Radio Popolare - Il giusto clima) e Lucia Lo Palo (Giornale Radio - GreenPop); per le agenzie stampa, Stefano Secondino (Ansa) con menzione a Sara Dellabella (Agi); e per i podcast, Ferdinando Cotugno (Areale ed Ecotoni) con menzione a Stefania Mangiapane (Felicità sostenibile).
Il rapporto evidenzia come la copertura mediatica sia distribuita in modo uniforme durante tutto l'anno, dimostrando un interesse continuo dell'opinione pubblica e dei media verso le questioni ambientali. In particolare, l'innovazione sociale prevale su TV e web, mentre la crisi è più trattata sulla carta stampata. Le fonti locali giocano un ruolo chiave nella diffusione dell'informazione ambientale, sia sui giornali che in televisione
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