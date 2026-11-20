Il secondo Osservatorio FemTech rivela 121 realtà innovative in Italia con 707 milioni di fatturato. Analisi critica del divario tra servizi offerti e accesso reale per le lavoratrici.

Il secondo rapporto dell'Osservatorio FemTech, presentato il 10 novembre a Roma durante il Women's Health Innovation Forum, delinea un panorama in rapida evoluzione della salute femminile nel tessuto produttivo italiano. La fondatrice di Tech4Fem e direttrice dell'Osservatorio, Valeria Leuti, ha sottolineato come la misura di quanto è stato invisibilizzato sia il primo passo per inserire questi temi nelle agende politiche ed economiche.

La mappa del FemTech italiano in crescita

Fino al 2025 in Italia mancava una mappa nazionale dedicata alle imprese e ai gruppi di ricerca che operano nel campo dell'innovazione sanitaria femminile. L'analisi condotta dall'Osservatorio rivela che il settore esiste, cresce e attira investimenti significativi. La mappa italiana include attualmente 121 realtà aziendali, un incremento rispetto alle 92 censite nella prima edizione del progetto.

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Nel 2025, le realtà censite hanno generato un fatturato complessivo superiore a 707 milioni di euro. Questo dato quantitativo conferma la solidità del mercato, ma la direttrice dell'Osservatorio ha chiarito che ora è fondamentale fare sistema per integrare queste iniziative nel flusso principale dell'economia.

Dal fatturato all'accessibilità reale dei servizi

Un indicatore cruciale emerso dalla ricerca riguarda la disponibilità di soluzioni specifiche sul luogo di lavoro. Il 39% delle realtà intervistate offre già servizi dedicati alla salute delle donne, mentre un ulteriore 32% ha previsto di introdurli a breve. Questi numeri indicano che il lato dell'offerta si sta rapidamente attrezzando per colmare le lacune storiche.

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Tuttavia, Valeria Leuti ha evidenziato una discrepanza sostanziale tra l'offerta esistente e la sua fruibilità effettiva. La semplice presenza di un servizio di welfare non garantisce che tutte le lavoratrici possano utilizzarlo con la stessa libertà, creando un potenziale divario di inclusione nelle aziende.

Le bariere nascoste nella cultura aziendale

La salute delle donne è un tema infrastrutturale che influenza direttamente la cultura organizzativa, le assunzioni e le promozioni. Spesso, un corpo femminile che richiede permessi per endometriosi, procreazione medicalmente assistita o menopausa viene percepito come un'assenza di prevedibilità. Questo pregiudizio implicito può trasformare una necessità biologica in un giudizio negativo sull'ambizione professionale.

La differenza di costo per accedere ai servizi varia drasticamente in base al ruolo. Per una dirigente, ritagliarsi mezz'ora può essere semplice, mentre per una capoturno significa trovare una sostituzione e affrontare un carico organizzativo aggiuntivo. Se l'accesso richiede spiegazioni dettagliate al responsabile, il costo psicologico e pratico aumenta considerevolmente.

L'urgenza di un monitoraggio permanente

La scelta di istituire un osservatorio permanente ha lo scopo di valutare chi beneficia realmente dell'innovazione sanitaria. È necessario ascoltare non solo chi progetta i servizi, ma anche chi deve negoziare le proprie assenze e trovare copertura. Solo da questa prospettiva si può capire dove un investimento in salute cambia la vita lavorativa.

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L'obiettivo finale è identificare le aziende virtuose in grado di trasformare le diversità biologiche in valore strategico. Misurare con precisione l'impatto di questi servizi permetterà di correggere le disuguaglianze e garantire pari opportunità reali nel mondo del lavoro italiano.