Rapporto GAO: gravi irregolarità nel centro di detenzione per immigrati in Texas

Un rapporto del Government Accountability Office denuncia la mancanza di documentazione, le cure mediche inadeguate e gli sprechi di denaro nel centro di detenzione Camp East Montana, costruito in Texas durante l'amministrazione Trump.

Il centro di detenzione per immigrati Camp East Montana , situato a Fort Bliss in Texas , è al centro di un rapporto del Government Accountability Office (GAO) che ne evidenzia gravi carenze gestionali e operative.

La struttura, costruita in fretta durante l'amministrazione Trump per rispondere all'aumento dei fermi migratori, avrebbe ospitato fino a cinquemila persone. Secondo l'inchiesta, mancano completamente documentazioni essenziali come i rapporti sull'uso della forza, mentre il trattamento medico è risultato insufficiente: detenuti con malattie croniche come diabete e HIV non avevano piani terapeutici, e le medicine venivano spesso negate.

Le spese per la costruzione e la gestione sono state oggetto di sprechi, grazie a contratti assegnati con procedure accelerate a società senza esperienza nel settore, come la Acquisition Logistics LLC. Due episodi particolarmente gravi riguardano le morti di due migranti a gennaio 2026: nel primo caso, classificato come omicidio, le prove sono state distrutte o non conservate; nel secondo, un suicidio, il personale non ha vigilato adeguatamente e non ha usato una cella sicura.

A marzo 2026 l'appalto è passato alla Amentum Services Inc. I numeri della detenzione sono lievitati sotto la presidenza Trump, passando da 40.000 a 57.000 immigrati rinchiusi. Il rapporto GAO parla di problemi pervasivi nella pianificazione e supervisione, mettendo in luce come la fretta nel realizzare il centro abbia compromesso sicurezza, trasparenza e diritti fondamentali dei detenuti. La vicenda solleva interrogativi sul controllo esercitato dalle autorità federali e sul costo umano e finanziario delle politiche migratorie restrittive





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