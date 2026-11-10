Rapporto Mezzogiorno: crescita al Sud ferma dal 2027 e divari sociali in crescita

Il rapporto presentato da Mattarella rivela che la convergenza Nord-Sud si fermerà nel 2027. Inflazione al 6,9% per i poveri e fuga dei giovani aggravano la crisi del Sud Italia.

Il rapporto intitolato L economia e la società del Mezzogiorno, presentato alla presenza del presidente Sergio Mattarella, descrive la persistente condizione di squilibrio tra le diverse aree del Paese. Il testo evidenzia come il Sud Italia cresca a un ritmo superiore rispetto al Centro-Nord, ma i salari restano bloccati e la povertà non arretra. La convergenza economica stimolata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rischia di fermarsi già nel 2027.

Convergenza Pnrr a rischio nel 2027

I dati del rapporto indicano che la spinta alla convergenza economica tra Nord e Sud non sarà sostenibile nel lungo termine. Le proiezioni mostrano un'interruzione dei benefici nel 2027 a causa di molteplici fattori strutturali e congiunturali. Tra questi emergono il caro energia, l'inflazione persistente e un inverno demografico che svuota scuole e piccoli paesi nelle regioni meridionali.

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Impatto inflazione su famiglie povere

L'associazione che ha redatto il documento sottolinea come lo shock energetico abbia riacceso i prezzi al consumo. A ottobre 2026, l'inflazione su base annua per le famiglie più povere raggiunge il 6,9 per cento. Tale tasso è determinato dal maggior peso sulle spese di paniere per alimentazione ed energia, che sono incomprimibili. Per contrasto, l'inflazione per le famiglie più agiate si ferma al 5,1 per cento.

Divari territoriali e redditi reali

La maggiore concentrazione di famiglie meno abbienti nel Mezzogiorno porta l'inflazione media territoriale al 6,3 per cento. Questa cifra supera significativamente il 5,8 per cento registrato nell'area Centro-Nord. Il nuovo shock energetico amplia i divari nei redditi reali, colpendo soprattutto i territori dove si concentrano le condizioni di maggiore vulnerabilità economica. I salari non seguono l'andamento dei prezzi, erodendo il potere d'acquisto.

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Fuga giovani e dinamiche demografiche

Il fenomeno migratorio dei giovani che lasciano il Sud per recarsi al Nord continua senza segni di rallentamento. Genitori e nonni spesso li seguono in questa migrazione interna, impoverendo ulteriormente le strutture sociali locali. In alcuni casi, l'emigrazione all'estero offre guadagni superiori di 650 euro mensili. Questa dinamica contribuisce a svuotare le scuole e i piccoli borghi, accelerando l'inverno demografico nelle regioni meridionali.

Sfide future e prospettive economiche

Il rapporto invita a una riflessione urgente sulle politiche di sviluppo territoriale. La disparità di trattamento economico tra le famiglie povere e quelle agiate richiede interventi mirati. Senza misure correttive, il divario tra Nord e Sud potrebbe cristallizzarsi nonostante gli investimenti del Pnrr. Le autorità dovranno monitorare attentamente l'impatto delle politiche energetiche sulla coesione sociale nel 2026 e oltre.