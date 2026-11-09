Rapporto OMM 2026: Clima in Riscaldamento e Trattativa di Turchia

Il rapporto dell'OMM conferma che il 2026 è uno degli anni più caldi registrati. Le temperature globali superano 1,47 gradi sopra la media preindustriale. I leader si riuniscono in Turchia per i negoziati climatici.

Il 2026 si sta consolidando come uno degli anni più caldi mai registrati nella storia moderna delle rilevazioni meteorologiche. Un nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) evidenzia come un potente fenomeno El Niño stia guidando questa tendenza al riscaldamento, interrompendo solo di poco una sequenza continua di aumento delle temperature che dura da oltre un decennio.

Dati Climatici e Record Storici

Il rapporto dettagliato, pubblicato lunedì dalle Nazioni Unite, analizza dati provenienti da nove diverse fonti statistiche globali. Tra i primi nove mesi dell'anno, ovvero dal gennaio al settembre, la temperatura media globale è risultata essere 1,47 gradi Celsius superiore alla media preindustriale. Questa cifra significativa potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi a causa dell'impatto continuativo del forte fenomeno El Niño.

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La classifica dei decenni più caldi è stata aggiornata con dati sorprendenti. Ciascuno degli ultimi dodici anni, includendo l'attuale anno 2026, è stato classificato tra i dodici più caldi mai misurati dall'inizio delle rilevazioni sistematiche intorno al 1850. Questo pattern indica che il riscaldamento non è un evento isolato, ma una tendenza strutturale e accelerata del sistema climatico terrestre.

Dichiarazioni Ufficiali e Impatto Oceanico

John Kennedy, responsabile delle informazioni climatiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ha presentato i risultati ai giornalisti nella sede ginevrina dell'ente. Egli ha dichiarato che ogni singolo indicatore presente nel report racconta la stessa storia inequivocabile. Il calore intrappolato dai gas serra sta diventando visibile e misurabile in ogni componente del pianeta.

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L'oceano sta assorbendo una quantità significativa di questo eccesso termico. Le temperature delle acque superficiali continuano a salire quest'anno, seguendo e superando i massimi storici registrati nel 2025. Questo surriscaldamento marino non è solo un dato statistico, ma ha conseguenze dirette e immediate sull'ecosistema globale e sui modelli meteorologici regionali.

Parallelamente all'aumento delle temperature marine, il livello medio del mare ha raggiunto un nuovo record quest'anno. Questo innalzamento è causato da una duplice dinamica fisica: da un lato lo scioglimento accelerato dei ghiacciai e delle immense calotte glaciali, e dall'altro l'espansione termica dell'acqua marina che, riscaldandosi, aumenta di volume.

Soglia dei 1,5 Gradi e Prospettive Future

Il servizio climatico Copernicus dell'Unione Europea aveva già previsto con alta probabilità che il 2026 sarebbe diventato il secondo anno solare consecutivo, dopo il 2024, a superare la soglia critica di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Questo valore rappresenta una soglia psicologica e politica fondamentale stabilita nell'Accordo di Parigi del 2015 per limitare i cambiamenti climatici più pericolosi.

La comunità internazionale sta rispondendo a questi dati con un'azione diplomatica imminente. I paesi membri si stanno preparando per la prossima fase dei negoziati sul clima, che si terrà in Turchia. L'appuntamento è fissato per un periodo specifico che va dal 9 al 20 novembre, offrendo una finestra cruciale per le decisioni politiche future.

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Il rapporto dello Stato del Clima dell'OMM fornirà i dati più recenti e affidabili disponibili per informare e guidare le discussioni che si svolgeranno in Turchia. L'obiettivo è tradurre queste prove scientifiche in misure concrete, dato che l'accumulo di calore sul pianeta continua ad aumentare senza segni di rallentamento significativo nei parametri attuali.