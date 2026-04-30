Rapporto provvisorio sulla sparatoria di Bondi Beach: raccomandazioni per maggiore sicurezza e riforme delle armi

Un rapporto della Commissione Reale australiana sulla sparatoria di massa a Bondi Beach del 2025 raccomanda maggiore sicurezza per gli eventi ebraici e riforme delle leggi sulle armi. Il governo ha annunciato l’adozione di tutte le raccomandazioni iniziali, tra cui misure per rafforzare le capacità antiterroristiche e accelerare il piano di riacquisto delle armi.

I nonni di Matilda, la bambina di 10 anni uccisa durante la sparatoria di massa a Bondi Beach, piangono davanti al monumento floreale eretto in onore delle vittime dell’attacco avvenuto il 14 dicembre 2025.

La tragedia, che ha colpito una celebrazione di Hanukkah, ha scosso l’Australia, un Paese noto per le sue severe leggi sulle armi, e ha sollevato domande sulla sicurezza degli eventi pubblici ebraici e sull’efficacia delle misure antiterroristiche. Un rapporto provvisorio della Commissione Reale, pubblicato giovedì, ha presentato 14 raccomandazioni iniziali, tra cui l’aumento della sicurezza durante le festività ebraiche e ulteriori riforme delle leggi sulle armi.

Il Primo Ministro Anthony Albanese ha annunciato che il governo adotterà tutte le raccomandazioni, sottolineando l’importanza di rafforzare le capacità antiterroristiche del Paese. Cinque delle raccomandazioni rimangono classificate per motivi di sicurezza nazionale, ma il rapporto ha evidenziato la necessità di una revisione completa dei team congiunti antiterrorismo e di un aggiornamento del manuale di controterrorismo.

La Commissione Reale, istituita a gennaio dopo le pressioni delle organizzazioni ebraiche e delle famiglie delle vittime, ha anche raccomandato l’accelerazione del piano di riacquisto delle armi a livello nazionale e l’inclusione di altri eventi ebraici di rilievo nelle misure di sicurezza. Le audizioni pubbliche della commissione inizieranno la prossima settimana, con la previsione di un rapporto finale entro la fine dell’anno.

L’attacco, che ha causato 15 morti, è stato il più grave attacco con armi da fuoco in Australia negli ultimi 30 anni. Le autorità hanno rivelato che i presunti autori, un padre e un figlio, erano ispirati dal gruppo militante dello Stato Islamico, alimentando il dibattito sull’antisemitismo e sulla necessità di misure più stringenti per prevenire attacchi simili.

La comunità ebraica ha espresso sollievo per le raccomandazioni, ma ha anche sottolineato la necessità di un’azione immediata per garantire la sicurezza delle future celebrazioni. Il rapporto ha inoltre evidenziato la necessità di coinvolgere i senior officials del governo nelle esercitazioni antiterrorismo e di estendere le misure di sicurezza a tutti gli eventi pubblici di rilievo, non solo a quelli ebraici.

La tragedia di Bondi Beach ha scatenato un dibattito nazionale sulla sicurezza e sull’equilibrio tra libertà e protezione, con molti che chiedono un approccio più proattivo per prevenire attacchi simili in futuro. La Commissione Reale continuerà le sue indagini, con l’obiettivo di fornire ulteriori raccomandazioni per migliorare la sicurezza nazionale e la risposta alle minacce terroristiche





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