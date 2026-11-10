Rapporto Svimez: Sud Italia Pil in crescita ma povertà e fuga cervelli bloccano il benessere

Il dossier Svimez rivela che il Sud Italia cresce più del Nord ma i redditi calano. Pil +0.9%, salari -9.9% e 154mila giovani emigrati. La Zes e la coesione europea.

Il Sud Italia rappresenta un motore economico fondamentale per la penisola, tuttavia non è ancora riuscito a convertire i dati di crescita macroeconomica in reale benessere sociale e opportunità concrete per i cittadini. È questa la fotografia critica emersa dal Rapporto Svimez intitolato "Il valore della coesione", presentato ufficialmente alla Camera dei Deputati alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'ottantennale dalla fondazione dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno.

Crescita Pil e impatto Pnrr sul Mezzogiorno

Luca Bianchi, direttore dell'associazione, ha sottolineato come il nuovo rapporto miri a rinnovare il messaggio storico dell'ente: lo sviluppo del Mezzogiorno non è un fine isolato, ma una condizione necessaria e inscindibile per la crescita complessiva dell'Italia. Il dato macroeconomico più rilevante segnalato dal dossier riguarda il Prodotto Interno Lordo (Pil), che dovrebbe registrare al Sud un aumento dell'0,9% entro la fine dell'anno corrente, superando leggermente la performance del Centro-Nord, fissata all'0,8%. Tuttavia, tale sorpasso rischia di essere temporaneo, poiché si prevede che la crescita meridionale scenderà intorno allo 0,5% nel 2027.

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Questa prospettiva di rallentamento è dovuta principalmente alla cessazione dell'effetto trainante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il Pnrr è il programma di riforme e investimenti attraverso cui l'Italia ha gestito i fondi europei del piano Next Generation EU, strumento nato per supportare la ripresa economica e sociale dopo la pandemia di Covid-19. Nonostante questo potenziale futuro limitato, l'ultimo rapporto mostra che il Mezzogiorno ha registrato negli ultimi anni un progresso significativo, con un Pil cresciuto del 9,5% tra il 2021 e il 2025, una performance nettamente superiore alla media nazionale che ha fermato la crescita italiana complessiva al 7,2%.

Salari in calo e dinamiche del mercato del lavoro

L'impulso economico registrato non si è trasformato in miglioramento del potere d'acquisto per le famiglie, come dimostra la crisi del mercato del lavoro. La fotografia più emblematica di questa disparità è rappresentata dalla retribuzione: un quarto dei dipendenti meridionali percepisce un salario inferiore a 9 euro lordi all'ora. Dal 2021 ad oggi, le retribuzioni orarie al Sud sono diminuite del 9,9%, un calo più pronunciato rispetto alla media italiana del 7,2% e rispetto all'area euro che ha registrato solo un 0,6% di riduzione.

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Le conseguenze sociali di questo trend sono gravi. Nel Mezzogiorno, un quinto degli occupati vive in famiglie a rischio povertà, per un totale di circa 1,2 milioni di lavoratori esposti a vulnerabilità economica. Le disuguaglianze impattano direttamente sulla vita quotidiana, con previsioni future negative per chi versa già in difficoltà. A ottobre, l'inflazione ha colpito più severamente i nuclei familiari più poveri con un aumento del 6,9%, contro il 5,1% registrato per le classi più agiate. Inoltre, oltre la metà delle famiglie considera le spese per la casa eccessive, mentre il 13,6% dei nuclei è vittima della povertà energetica, una percentuale quasi doppia rispetto al Centro-Nord.

Sanità e fuga dei giovani verso il Centro-Nord

L'impatto socio-economico negativo si riflette anche nei servizi pubblici, in particolare nel settore sanitario. La mobilità ospedaliera dal Sud verso il resto d'Italia presenta numeri preoccupanti, indicando una carenza di risorse locali. Solo nel 2024, ad esempio, 15.512 pazienti oncologici hanno dovuto spostarsi dal Mezzogiorno per ricevere cure, corrispondente a quasi 1 ricovero oncologico su 5 effettuato fuori regione.

Le conseguenze sono visibili anche tra i giovani meridionali che studiano e si formano ma non trovano spazi per costruirsi un futuro in loco. Dal 2021 ad oggi, sebbene ci siano stati quasi 650mila occupati in più al Sud, solo 70mila di questi erano giovani under 35. La disparità retributiva persiste anche per i titoli di studio elevati: a cinque anni dalla laurea, la retribuzione mensile netta dei neo-laureati è di 1.748 euro nel Mezzogiorno, contro i 2.850 euro della media europea. Di fronte a queste condizioni, l'esodo è la risposta più comune. Tra il 2021 e il 2025, il Sud ha perso circa 154mila giovani tra i 25 e i 34 anni che hanno scelto di spostarsi nel Centro-Nord, di cui la metà erano laureati. Secondo i dati Svimez, questo fenomeno ha prodotto dal 2000 al 2024 un saldo negativo di circa 135 miliardi di euro per l'economia del Sud Italia.

Prospettive Zes e allarme sulla coesione europea

Non mancano segnali positivi che invitano a guardare con speranza alla trasformazione produttiva del meridione. La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (Zes), area geografica istituita dal governo italiano per favorire lo sviluppo economico, ha mobilitato oltre 7,3 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Tuttavia, il rapporto lancia un allarme chiaro sulle politiche europee future. Nella proposta di bilancio Ue 2028-2034, la quota destinata a competitività, innovazione e sicurezza dovrebbe salire dal 16,6% al 32,4%, mentre quella per la coesione scenderebbe dal 33% al 23%.

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Questa riduzione comporterebbe per le regioni italiane meno sviluppate una perdita di 6,4 miliardi di euro. Il report sottolinea come tale riduzione sia enorme e rischi di minare il progetto di integrazione. Per restituire significato e credibilità all'integrazione europea, l'Europa deve adottare scelte comuni e politiche economiche e sociali volte a favorire in tutti i suoi territori l'uguaglianza nei diritti e nelle opportunità. La sfida che il Rapporto Svimez consegna all'Italia riguarda il modo in cui va ripensato il Sud. Non più come territorio che cresce poco, ma come luogo in cui la crescita non si traduce abbastanza in salari, servizi, giovani che restano e possibilità per il futuro.