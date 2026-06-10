Rapporto Upb 2026: crescita modesta per l'Italia, rischi al ribasso e margini di bilancio esauriti

Il rapporto annuale dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio evidenzia la ritrovata solidità della finanza pubblica italiana ma avverte su rischi crescenti legati alla guerra in Medio Oriente e sulla limitata capacità di manovra della politica di bilancio per il triennio 2026-2028. La crescita economica è prevista sotto l'1% e i margini per nuove misure sono considerati quasi inesauriti, sollecitando la costituzione di riserve per shock futuri.

Il rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb) per il 2026 delinea un quadro economico italiano caratterizzato da una ritrovata solidità dei conti pubblici, grazie alla prudenza di bilancio degli ultimi anni, ma anche da significative vulnerabilità legate agli shock esterni, in particolare la guerra in Medio Oriente.

La crescita prevista è modesta, allo 0,5% per il 2026 e 0,6% per il 2027, con una revisione al ribasso di 3-4 decimi di punto a causa del conflitto. I passi avanti nella stabilizzazione della finanza pubblica sono riconosciuti, tuttavia l'istituto avverte che il debito pubblico rimane una priorità: mantenerne una riduzione credibile è essenziale per evitare che shock esterni possano generare crisi di ampia portata e deterioramenti del merito di credito.

Le preoccupazioni sono quindi sia sull'andamento economico sia sulla tenuta dei conti. Il rapporto mette in luce forti limitazioni nella capacità di manovra della politica di bilancio. I margini di flessibilità offerti dal Documento di finanza pubblica 2026-2028 sono considerati per lo più utilizzati, compromettendo la possibilità di rispondere adeguatamente a future crisi. L'incognita delle privatizzazioni, i cui proventi sono stimati allo 0,8% del PIL nel triennio, aggiunge ulteriore incertezza.

La legge di bilancio per il 2027, ultimo anno di legislatura, si prospetta risicata. Il governo, con il premier Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti, ha ottenuto da Bruxelles flessibilità per le spese energetiche, escludibili dal Patto di Stabilità, ma queste sembrano essere quasi le uniche risorse disponibili per la prossima manovra.

L'Upb insiste sulla necessità di costituire riserve di bilancio per far fronte a shock rilevanti, specialmente nei mercati energetici, e per nuove priorità come il rafforzamento della difesa e la gestione delle transizioni climatica, energetica e demografica. Inoltre, suggerisce che l'intervento pubblico potrebbe essere necessario per assicurare che le opportunità della transizione digitale, in particolare l'intelligenza artificiale, beneficiino l'intera società, un aspetto forse non sufficientemente valorizzato dal Pnrr.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha fornito un contributo significativo alla crescita del PIL, con effetti massimi stimati nel 2026 (+1,8% considerando gli investimenti aggiuntivi), ma permane l'incognita sull'impatto duraturo in termini di sviluppo e innovazione. Spesso le risorse del Pnrr hanno semplicemente sostituito finanziamenti statali preesistenti, e la valutazione definitiva degli effetti delle riforme richiederà il completamento di tutti i progetti e alcuni anni aggiuntivi





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