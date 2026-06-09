Un documento riservato del Dipartimento di Stato accusa Teheran, Mosca e Pechino di utilizzare propaganda antisemita, minacce e azioni dirette per polarizzare le società occidentali e indebolire la fiducia nelle democrazie. L'obiettivo sarebbe quello di sfruttare le divisioni sociali a fini geopolitici.

Secondo un rapporto riservato del Dipartimento di Stato statunitense, inviato al Congresso il 26 maggio e anticipato dal sito Axios, Iran , Russia e Cina utilizzerebbero l'antisemitismo comearma di destabilizzazione nelle loro operazioni internazionali.

Il documento, non ancora pubblicato ufficialmente dall'amministrazione americana, sostiene che tali paesi, insieme ad attori non statali loro affiliati, impieghino simboli antisemiti, graffiti, minacce e propaganda online sia nel dominio fisico che in quello cibernetico. L'obiettivo sarebbe quello di provocare paura e indignazione, polarizzare le società ed erodere la fiducia pubblica nelle istituzioni democratiche.

Il rapporto arriva in un momento di crescente dibattito a Washington sulle interferenze straniere e potrebbe spingere l'amministrazione Trump a considerare gli attacchi contro le comunità ebraiche non solo come questione di estremismo, ma anche come problema di sicurezza nazionale e influenza estera. Nel dettaglio, il testo attribuisce all'Iran, in particolare al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), l'uso di reti di bot sui social media per amplificare contenuti antisemiti.

Viene inoltre citato un presunto complotto dell'IRGC per assassinare un rabbino in Azerbaigian, presentato come esempio di minaccia nel mondo reale. Per la Cina, il rapporto menziona un post del console generale a Osaka, in Giappone, in cui Israele veniva paragonato alla Germania nazista, interpretato come parte di una più ampia diffusione di contenuti ostili verso lo Stato ebraico e le sue comunità.

La Russia, pur non avendo fornito dettagli specifici nel sommario disponibile, è inclusa tra gli stati che secondo Washington sfruttano l'antisemitismo per fini geopolitici. Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare il rapporto, mentre Russia, Cina e Iran non hanno risposto alle accuse. 这部文档的分析显示，报告的核心指控是这三个国家将反犹太主义作为一种工具，旨在通过激化社会分裂来削弱西方民主制度的稳定性。报告特别指出伊朗通过网络水军和实际威胁行动，中国通过外交官公开言论，都参与了这种系统性宣传。这反映了美国对中俄伊三国在信息和意识形态领域对抗的持续关注，也可能影响未来美国国内对反犹太主义事件的定性以及相关政策调整





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