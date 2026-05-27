Rarità di una luna piena: ecco perché è chiamata 'luna blu'

La luna piena del 31 maggio è un evento raro che non si ripete per altri tre anni. Il fenomeno è visibile a occhio nudo e si chiama 'luna blu'.

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Vicino alla Luna, sarà visibile anche una delle stelle più luminose dello Scorpione, un nome che ha un’origine precisa e che non risiede nel colore del satellite. Nella lingua inglese, infatti, esiste un’espressione, È esattamente da questa immagine poetica che è nata poi, nel tempo, la definizione astronomica:, quella che a volte compare quando in un mese di calendario si verificano due pleniluni invece del solito uno.

Il fenomeno succede perchéI mesi del calendario, però, durano trentuno giorni, trenta, o ventotto. Questa piccola differenza fa sì che. Nel 2026, quel mese è maggio: il primo plenilunio è caduto il giorno 1, il secondo arriverà il 31. Per capire meglio va detto che la Luna non orbita attorno alla Terra in un cerchio perfetto.

Il suo percorso è una ellisse, e questo significa che ogni mese si avvicina e si allontana da noi in modo regolare. Il punto più vicino si chiama perigeo, quello più lontano si chiama apogeo. Il risultato visivo sarà un disco apparente leggermente più piccolo delle lune piene solite. Una differenza che, tuttavia, a occhio nudo, sarà quasi impossibile da cogliere.si chiama Antares ed è la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione.

Il nome viene dal greco antico e significa, all’incirca, ‘rivale di Ares’, cioè rivale di Marte, per la sua luce intensa e rossastra simile a quella del pianeta rosso. Per chi si trova in Italia la stella sarà molto vicina al disco lunare, in un accostamento visivamente suggestivo. Ora italiana. In piena luce diurna, quindi, e del tutto invisibile.

Ma non c’è da preoccuparsi: e continuerà a sembrarlo fino alla sera del 1° giugno. Le serate ideali per l’osservazione sono quella del 30 e quella del 31. Per godersela senza troppi sforzi, basterà trovare un posto aperto verso est o sud-est e, che rende il cielo notturno molto meno leggibile. Nessun telescopio è necessario.

Bastano gli occhi, una serata serena, e la voglia di alzare la testa





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