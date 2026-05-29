Rassegna stampa economica e finanziaria del 29 maggio: Medio Oriente, energia, banche e fisco

Le principali notizie economiche e politiche dai quotidiani italiani: tregua a Gaza, fondi Ue per l'energia, tensioni sul governo, inflazione Usa, banche in movimento, e molto altro.

Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa economica e finanziaria di oggi, 29 maggio, con le principali notizie dai quotidiani. In Medio Oriente , si intensificano gli sforzi diplomatici per una tregua a Gaza e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Secondo il Corriere della Sera, USA e Iran avrebbero raggiunto un'intesa preliminare, ma manca ancora il via libera dell'ex presidente Trump. La Repubblica riporta che, nonostante i colloqui, continuano gli scontri armati in Libano, con l'esercito israeliano che non arresta le operazioni a Beirut. Netanyahu ha dichiarato l'obiettivo di controllare il 70% di Gaza, mentre le trattative per una tregua restano in bilico.

Sull'energia, il ministro Fitto ha illustrato ai 27 Stati membri la possibilità di utilizzare i fondi UE per contrastare la crisi energetica. Secondo Il Sole 24 Ore, la proposta ha scatenato la reazione delle Regioni, che contestano la gestione centralizzata dei fondi di coesione. La UE spinge per un utilizzo flessibile delle risorse, ma le tensioni con le autonomie locali restano alte. Sul fronte governo, il vicepremier Tajani si è detto favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma la Lega frena.

Fratelli d'Italia ha posto come condizione per il via libera la fine del conflitto, chiedendo che qualsiasi decisione venga presa solo dopo la pace. Intanto, l'economia USA mostra segni di rallentamento: l'inflazione sale al 3,8% e il PIL fatica a crescere, come evidenziato da tutti i principali quotidiani. Le banche italiane sono al centro dell'attenzione: gli USA puntano 40 miliardi sulle prime italiane, mentre Mps accelera su Mediobanca con i board sulla fusione previsti a giugno.

Bper vede Jp Morgan superare il 10% del capitale, e Unicredit lancia nuovi certificati su asset digitali con Banor Labs. Nvidia cerca di riconciliarsi con la Cina attraverso la presenza del fondatore Huang all'Università di Pechino, mentre Anthropic supera OpenAI sulla strada per Wall Street, raggiungendo una valutazione di 965 miliardi. In ambito industriale, Michelin annuncia tagli per 1.500 posti e Electrolux sposta la vertenza a Bruxelles, con il ministro Urso che promette aiuti simili a quelli per l'auto.

Arca Space Capital rileva il controllo di Rogelfrut, big della frutta surgelata, e Sivers vola del 1700% attirando i ribassisti. El. En cresce nel Varesotto con i laser medicali, mentre a Wall Street la fusione ferroviaria da 85 miliardi va in stallo. Le startup italiane raccolgono 1 miliardo dai business angels, e le auto elettriche raggiungono l'8,5% di quota in Italia.

Confindustria, con Orsini, denuncia la perdita di sovranità industriale della UE e chiede priorità all'energia. Sul piano casa, la quota per gli alloggi calmierati scende al 70%, mentre il fisco incassa 1 miliardo extra grazie agli scontrini allineati ai Pos, scoprendo 5,3 miliardi di evasione. Con la Garanzia di occupabilità, 1,8 milioni di persone hanno trovato lavoro. L'alluminio soffre carenze record e prezzi in salita a causa del conflitto, il maggiore shock da 50 anni.

I giovani under 35 sono sempre più poveri e indebitati. Sulla legge elettorale, tensioni sui tempi: FdI vuole chiudere entro l'estate. In Europa, Séjourné denuncia rapporti squilibrati con la Cina e chiede tutela per i settori in crisi. In Estremo Oriente, la diplomazia del petrolio avvicina Vietnam e Cina, mentre in Spagna Sánchez resiste alle pressioni degli alleati e nega il voto anticipato.

Infine, nella politica italiana, Bonaccini critica Meloni per un colpo di mano sulle regole del voto e chiede un'alleanza vera, nonostante il M5S non sia un problema





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